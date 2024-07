WRC24. Rally Latvia. Rovanpera imbarazzante! [GALLERY]

In testa dal primo giorno all’ultimo chilometro, è il terzo successo stagionale del Campione del Mondo. Ogier secondo, Tanak finalmente terzo grazie anche al guasto al motore della Ford di Sesks, da 3° a 7°. Al leader Neuville solo briciole

di Piero Batini







Liepaja, Lettonia, 21 Luglio 2024. E che doveva succedere? Niente di speciale, il più era già fissato. L’ordine generale di arrivo, per esempio, con la nuova vittoria di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, Toyota. Rovanpera ha vinto 11 Speciali su 20, è andato in testa al Rally alla prima Speciale e ci è rimasto fino alla bandiera a scacchi. Più chiaro di così… su queste strade il giovanissimo Kalle si era fatto le ossa, ma è ormai tanto tempo fa e non credo basti il ricordo. Dopo Safari e Portogallo, dunque, ecco la terza vittoria del Campione del Mondo in carica (in regime di part time). Subito una nota (in qualche modo dolente): di otto prove del Mondiale 2024, sei sono andate a Campioni del Mondo (Rovanpera, Ogier, Tanak) e due soltanto ad altrettanti aspiranti tali (Neuville al Monte-Carlo e Lappi in Svezia. Tanak sta in un bel mezzo, perché è Campione del Mondo (2019) ha vinto l’Italia Sardegna ed è uno dei “legittimi”, ovvero a tempo pieno, candidati al Titolo 2024.

Avanti. Il secondo posto è ancora di un Campione del Mondo, Sébastien Ogier (adesso con Vincent Landais), ecco un’altra doppietta Toyota Gazoo Racing, e così il terzo, appannaggio di un irriducibile, ma generalmente non altrettanto fortunato, Ott Tanak, navigatore Martin Jarveoja. Il podio di Tanak, conquistato con la vittoria sull’ultima Speciale, il Power Stage sulla Mazilmaja, introduce anche il colpo di scena finale del Rally. Lo subisce Martins Sesks, che dal terzo posto scende al settimo per un problema di motore della Puma Rally1 Hybrid (“full-energy”) che guidava in gara per la prima volta. Un vero peccato, il podio era non certo ma probabile, di quei cinque secondi scarsi proprio da Tanak poteva in qualche modo essere conservato quanto basta. Il guasto è danno e beffa, e certamente il giovane lettone non meritava questo. Ma è la vita, sono i Rally.

La disdetta di Sesks porta vantaggio, oltre a Tanak, anche a Elfyn Evans, Toyota, che sale al quinto posto alle spalle dell’ormai “garantista” e continuo Adrien Fourmaux, Ford M-Sport). È ininfluente sulla gara traslucida di Thierry Neuville, Hyundai, che era e resta ottavo nella graduatoria finale del Tet Rally Latvia, per la prima volta nel circuito del Mondiale. Esapekka Lappi, Rally da mettere sotto microscopio, Hyundai, è nono ma un guasto al motore, anche in questo caso nell’ultima Speciale, non gli consebtirà di concludere la giornata: zero punti! Gregoire Munster, Ford M-Sport, è nono e poi si passa al bel ritorno alla vittoria in WRC2 di Oliver Solberg, secondo Sami Pajari, Toyota, e terzo Mikko Heikkila, Idem. Continuando a scorrere l’elenco finale, ecco Roberto Da Pra, che con Luca Guglielmetti su una Skoda Fabia Rally2 Evo, è ottimo sedicesimo assoluto e sesto di categoria.

Il Power Stage a Ott Tanak, a seguire Ogier, Neuville e Katsuta con lo stesso tempo, Evans per l’ultimo punto. Tanak è anche il più veloce della Super Domenica di Lettonia, davanti a Ogier e Rovanpera. La classifica Mondiale si muove. Poco ma significativamente. Neuville conquista in tutto appena 9 punti e va a 145, Tanak ne raccoglie 22 e sale al secondo posto con 137, adesso seriamente più vicino a Neuville, Evans porta a casa 11 punti e scende al terzo posto con 132 punti. Ogier è il primo dei “part time”, ha disputato 5 Rally su 8 e ne ha vinti 2. È quarto a 28 punti da Neuville. Se si prova a considerare la “media ”, Ogier vale 23.4 punti a Rally, Neuville 18,12. Di questo passo, se Ogier decide di interrompere la frammentarietà delle sue partecipazioni, può ancora vincere il suo nono Mondiale. Ecco perché il Campionato 2024 è almeno molto “strano”! Bah, pensiamoci più avanti e vediamo cosa succede nel prossimo Secto Rally Finland tra due settimane! © Immagini – Toyota TGR-DAM, Red Bull Content Pool, Hyundai Motorsport, Ford M-Sport, WRC.com

Tet Rally Latvia 2024. Classifica Assoluta Finale 1 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) 2h31m47.6s

2 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) +39.2s

3 Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 HYBRID) +1m04.5s

4 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 HYBRID) +1m31.5s

5 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) +1m42.7s

6 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID) +2m07.0s

7 Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1 HYBRID) +2m45.4s

8 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 HYBRID) +2m46.4s

9 Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 HYBRID) +5m23.1s

10 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) +8m37.9s