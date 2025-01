WRC25 Monte-Carlo D3. Ogier, qualcuno può cercare di andarlo a prendere? [VIDEO]

Monte Carlo, Principato di Monaco, 25 Gennaio 2025. C’è una parabola rovesciata che collega la notte del venerdì al mattino del sabato del 93° Rallye Monte-Carlo e che racconta una storia a tratti incredibile. Gregoire Munster conclude la sua prima giornata da ufficiale vero, giocandosela nei cinque con gente come Rovanpera e Tanak. A parte un paio di forature, non staremo qui a sindacare se e quanto una foratura è sfortuna o colpa, Gregoire si avvia a concludere una giornata davvero eccellente. Manca l’ultimo trasferimento, quello che in molti casi Schiavone definirebbe una rottura di c******i di nono livello. Pochi minuti di strada, la Puma si spegne e non parte più. il più “classico” dei problemi, il guasto elettrico che non si può capire dov’è. In conclusione per Munster è il ritiro per il giorno a fine del giorno. Si riparte sabato, tutto da rifare, con poco da perdere da una parte e molto da rivendicare dall’altra. Munster apre la fila delle partenze e se la gioca. Pronti via, è la La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire, bei 27 chilometri, quindi neanche un nonnulla. Muster è scatenato, “stacca il tempone” e umilia il Campionato del Mondo, 17 secondi Ogier, 19 a Rovanpera, non stiamo a dire degli altri. È la prima vittoria di Speciale di Gregoire Munster, vale la sciabolata di una magnum. Formidabile, è già week end memorabile.