WRC25 Sardegna. “RIS”25, Prepariamo insieme il viaggio da sogno

Ci sono prove speciali che non si vedono da decenni, altre che sono inedite, altre ancora disegnate per l’occasione. Lo shakedown è alle porte di Olbia. Ideale per scaldarsi insieme agli Equipaggi alla prima azione. Un’arena cittadina. Imperdibile il Monte Lerno con il suo Micky’s Jump, o la Coiluna-Loelle. Antologiche e curiose quelle riprese dalla storia del Rally in Sardegna (21 anni di spettacolo impareggiabile), come la San Giacomo-Plebi, lungo, durissimo primo impegno della domenica, potenzialmente decisivo. O totalmente inedite. Come la Telti-Calangianus. C’è di tutto, “strerratoni” veloci, tornanti stretti, antichi scenari di contorno e anche qualche pezzo di asfalto sottratto all’avanzare dalla natura. Oppure la Porto San Paolo, inebriante epilogo del Rally. È stata tracciata tenendo la mira sullo sfondo di Tavolara, sull’insegnamento del capolavoro Argentiera delle edizioni “Ovest” del RIS. Sabato, centrale atomica agonistica del Rally, ecco la prova dal laghetto di Coiluna al nuraghe di Loelle passando per l’arena di Buddusò, il Monte Lerno, la durissima Tula-Erula, un autentico concentrato di esami tecnici e di coraggio per Piloti e Navigatori. Sul sito del RIS le informazioni complete, orari e punti di accesso compresi. Oppure lavorate con Rally-Maps, per google-decifrare le vostre rotte del lungo week end.