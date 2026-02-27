WRC26 #13 Italia Sardegna. E infine è Alghero

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Alghero, 27 Febbraio. Si sentiva dire, anche con una certa insistenza, che il Rally Italia Sardegna 2026 avrebbe avuto il suo epicentro a Olbia. Ma si sapeva che era poco probabile, che l’Est dell’Isola era “occupato” per quelle date. E così infine il “mistero” è svelato: sarà ancora una volta Alghero a ospitare il centro dell’Evento. Sì, perché tra l’altro quest’anno il Rally in Paradiso ha visto spostate le sue date ai primi di Ottobre, in luogo del tradizionale week end di inizio-metà giugno. Precisamente, dal primo al 4 di Ottobre, 23° Rally Italia Sardegna, con il sostegno della Regione Sardegna e a cura dell’Automobile Club d’Italia, ma questo non poteva essere altrimenti, vista la caratura delle referenza.
Si tratterà di un ritorno del WRC sulla Riviera del Corallo in fase avanzata della stagione. È già successo altre tre volte nella storia del Rally, e il cambio di collocazione in seno al calendario porta all’aumento di spessore agonistico, e dunque spettacolare, poiché con una sola prova successiva, il Mondiale sarà “inevitabilmente” a un punto cruciale e di massimo interesse. Inoltre il “RIS” è sempre stato sinonimo di entusiasmanti colpi di scena e margini di confronto estremamente “tirati” e volatili, vedi il podio dell’Edizione 2024 con Tanak e Ogier separati da appena 2 decimi di secondo. Infine, pur con il plus di una possibile incertezza meteo che potrà rendere ancora più delicato lo svolgimento della Corsa, la finestra stagionale è senz’altro un’opportunità per gli appassionati di ripararsi dall’imminenza della brutta stagione del resto del mondo con uno scampolo di sempre eccezionale ospitalità climatica in Sardegna.
Si torna con grande piacere, dunque, agli elementi di forte impatto scenografico e di grande fascino offerti dall’Ovest del Paradiso sardo, come la cerimonia d’arrivo sotto i bastioni, il parco assistenza a due passi dal mare sul Lungomare Barcellona, o le prove speciali ormai leggendarie sullo sfondo di Capo Caccia. E naturalmente saranno garantiti i passaggi impareggiabili che rispondono ai nomi di Coiluna, Monte Lerno, Micki's Jump, della Gallura del granito rosa, dei Power Stage-gioiello.
Il percorso dell’edizione 2026 sarà oggetto di un adattamento mirato. Verranno mantenuti i tratti più rappresentativi del Rally sull’Isola dei Quattro Mori e le scenografiche scelte logistiche legate alla base di Alghero. Per gli appassionati sarà anche l’ultima occasione di vedere le vetture Rally1 in azione in Europa, dato che dal 2027 i regolamenti tecnici del campionato introdurranno una nuova tipologia di vetture per la classe regina.
I dettagli completi del programma sportivo e delle attività collaterali saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso il sito ufficiale rallyitaliasardegna.com e i canali ufficiali della manifestazione. C’è ancora tempo, certo, ma non è troppo presto per occuparsi dei biglietti di traghetto e aereo, o dell’organizzazione del viaggio che vale da solo un’intera stagione.
© Immagini. Toyota TGR, Red Bull Content Pool, Hyundai Motorsport, Ford M-Sport, WRC.com, Lancia Corse
ALBO D'ORO RALLY ITALIA SARDEGNA
2004 – Solberg-Mills – Subaru Impreza S10 WRC
2005 – Loeb-Elena – Citroën Xsara WRC
2006 – Loeb-Elena – Citroën Xsara WRC
2007 – Gronholm-Rautiainen – Ford Focus RS WRC
2008 – Loeb-Elena – Citroën C4 WRC
2009 – Latvala-Anttila – Ford Focus RS WRC
2010 – Hanninen-Markkula – Škoda Fabia S2000 (valido per IRC)
2011 – Loeb-Elena – Citroën DS3 WRC
2012 – Hirvonen-Lehtinen – Citroën DS3 WRC
2013 – Ogier-Ingrassia – Volkswagen Polo R WRC
2014 – Ogier-Ingrassia – Volkswagen Polo R WRC
2015 – Ogier-Ingrassia – Volkswagen Polo R WRC
2016 – Neuville-Gilsoul – Hyundai i20 WRC
2017 – Tanak-Jarveoja – Ford Fiesta WRC
2018 – Neuville-Gilsoul – Hyundai i20 WRC
2019 – Sordo-Del Barrio – Hyundai i20 WRC
2020 – Sordo-Del Barrio – Hyundai i20 WRC
2021 – Ogier-Ingrassia – Toyota Yaris WRC
2022 – Tanak-Jarveoja – Hyundai i20 N Rally1
2023 – Neuville-Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1
2024 – Tanak-Jarveoja – Hyundai i20 N Rally1
2025 – Ogier-Landais – Toyota GR Yaris Rally1
Calendario WRC 2026
22-25 Gennaio, Rallye Monte Carlo. Asfalto-neve-ghiaccio – Gap
12-15 Febbraio, Rally Sweden. Snow – Umea
12-15 Marzo, Rally Safari Kenya. Terra – Nairobi
09-12 Aprile, Rally Croatia. Asfalto – Rijeka
23-26 Aprile, Rally Islas Canarias. Asfalto – Las Palmas
07-10 Maggio, Rally de Portugal. Terra – Porto Matosinhos
28-31 Maggio, Rally Japan. Asfalto – Toyota, Aichi
25-28 Giugno, Rally Acropolis. Terra – Lamia
16-19 Luglio, Rally Estonia. Terra – Tartu
30 Luglio-02 Agosto, Rally Finland. Terra – Jyväskylä
27-30 Agosto, Rally Paraguay. Terra – Encarnacion
10-13 Settembre, Rally Chile Bio Bio. Terra – Concepcion
01-04 Ottobre, Rally Italia Sardegna. Terra – TBA
12-15 Novembre, Rally Saudi Arabia. Terra - Jeddah