WRC26 #13 Italia Sardegna. E infine è Alghero

Decisa la location del Rally più bello del Mondo. Il Rally Italia Sardegna, 13ma e cruciale prova del Mondiale 2026, andrà in scena nella cornice dell’Ovest del Paradiso. Dall’1 al 4 Ottobre per l’ultimo appuntamento europeo e, probabilmente, per l’assegnazione delle corone

di Piero Batini







Alghero, 27 Febbraio. Si sentiva dire, anche con una certa insistenza, che il Rally Italia Sardegna 2026 avrebbe avuto il suo epicentro a Olbia. Ma si sapeva che era poco probabile, che l’Est dell’Isola era “occupato” per quelle date. E così infine il “mistero” è svelato: sarà ancora una volta Alghero a ospitare il centro dell’Evento. Sì, perché tra l’altro quest’anno il Rally in Paradiso ha visto spostate le sue date ai primi di Ottobre, in luogo del tradizionale week end di inizio-metà giugno. Precisamente, dal primo al 4 di Ottobre, 23° Rally Italia Sardegna, con il sostegno della Regione Sardegna e a cura dell’Automobile Club d’Italia, ma questo non poteva essere altrimenti, vista la caratura delle referenza.

Si tratterà di un ritorno del WRC sulla Riviera del Corallo in fase avanzata della stagione. È già successo altre tre volte nella storia del Rally, e il cambio di collocazione in seno al calendario porta all’aumento di spessore agonistico, e dunque spettacolare, poiché con una sola prova successiva, il Mondiale sarà “inevitabilmente” a un punto cruciale e di massimo interesse. Inoltre il “RIS” è sempre stato sinonimo di entusiasmanti colpi di scena e margini di confronto estremamente “tirati” e volatili, vedi il podio dell’Edizione 2024 con Tanak e Ogier separati da appena 2 decimi di secondo. Infine, pur con il plus di una possibile incertezza meteo che potrà rendere ancora più delicato lo svolgimento della Corsa, la finestra stagionale è senz’altro un’opportunità per gli appassionati di ripararsi dall’imminenza della brutta stagione del resto del mondo con uno scampolo di sempre eccezionale ospitalità climatica in Sardegna.

Si torna con grande piacere, dunque, agli elementi di forte impatto scenografico e di grande fascino offerti dall’Ovest del Paradiso sardo, come la cerimonia d’arrivo sotto i bastioni, il parco assistenza a due passi dal mare sul Lungomare Barcellona, o le prove speciali ormai leggendarie sullo sfondo di Capo Caccia. E naturalmente saranno garantiti i passaggi impareggiabili che rispondono ai nomi di Coiluna, Monte Lerno, Micki's Jump, della Gallura del granito rosa, dei Power Stage-gioiello.

Il percorso dell’edizione 2026 sarà oggetto di un adattamento mirato. Verranno mantenuti i tratti più rappresentativi del Rally sull’Isola dei Quattro Mori e le scenografiche scelte logistiche legate alla base di Alghero. Per gli appassionati sarà anche l’ultima occasione di vedere le vetture Rally1 in azione in Europa, dato che dal 2027 i regolamenti tecnici del campionato introdurranno una nuova tipologia di vetture per la classe regina.

I dettagli completi del programma sportivo e delle attività collaterali saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso il sito ufficiale rallyitaliasardegna.com e i canali ufficiali della manifestazione. C’è ancora tempo, certo, ma non è troppo presto per occuparsi dei biglietti di traghetto e aereo, o dell’organizzazione del viaggio che vale da solo un’intera stagione. © Immagini. Toyota TGR, Red Bull Content Pool, Hyundai Motorsport, Ford M-Sport, WRC.com, Lancia Corse

ALBO D'ORO RALLY ITALIA SARDEGNA

2004 – Solberg-Mills – Subaru Impreza S10 WRC

2005 – Loeb-Elena – Citroën Xsara WRC

2006 – Loeb-Elena – Citroën Xsara WRC

2007 – Gronholm-Rautiainen – Ford Focus RS WRC

2008 – Loeb-Elena – Citroën C4 WRC

2009 – Latvala-Anttila – Ford Focus RS WRC

2010 – Hanninen-Markkula – Škoda Fabia S2000 (valido per IRC)

2011 – Loeb-Elena – Citroën DS3 WRC

2012 – Hirvonen-Lehtinen – Citroën DS3 WRC

2013 – Ogier-Ingrassia – Volkswagen Polo R WRC

2014 – Ogier-Ingrassia – Volkswagen Polo R WRC

2015 – Ogier-Ingrassia – Volkswagen Polo R WRC

2016 – Neuville-Gilsoul – Hyundai i20 WRC

2017 – Tanak-Jarveoja – Ford Fiesta WRC

2018 – Neuville-Gilsoul – Hyundai i20 WRC

2019 – Sordo-Del Barrio – Hyundai i20 WRC

2020 – Sordo-Del Barrio – Hyundai i20 WRC

2021 – Ogier-Ingrassia – Toyota Yaris WRC

2022 – Tanak-Jarveoja – Hyundai i20 N Rally1

2023 – Neuville-Wydaeghe – Hyundai i20 N Rally1

2024 – Tanak-Jarveoja – Hyundai i20 N Rally1

2025 – Ogier-Landais – Toyota GR Yaris Rally1

Calendario WRC 2026 22-25 Gennaio, Rallye Monte Carlo. Asfalto-neve-ghiaccio – Gap 12-15 Febbraio, Rally Sweden. Snow – Umea 12-15 Marzo, Rally Safari Kenya. Terra – Nairobi 09-12 Aprile, Rally Croatia. Asfalto – Rijeka 23-26 Aprile, Rally Islas Canarias. Asfalto – Las Palmas 07-10 Maggio, Rally de Portugal. Terra – Porto Matosinhos 28-31 Maggio, Rally Japan. Asfalto – Toyota, Aichi 25-28 Giugno, Rally Acropolis. Terra – Lamia 16-19 Luglio, Rally Estonia. Terra – Tartu 30 Luglio-02 Agosto, Rally Finland. Terra – Jyväskylä 27-30 Agosto, Rally Paraguay. Terra – Encarnacion 10-13 Settembre, Rally Chile Bio Bio. Terra – Concepcion 01-04 Ottobre, Rally Italia Sardegna. Terra – TBA 12-15 Novembre, Rally Saudi Arabia. Terra - Jeddah