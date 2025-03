Italiano CIAR Sparco. Basso-Granai, Skoda: Il Ciocco al fotofinish

Giandomenico Basso prevale per appena sei decimi di secondo su Andrea Crugnola. Avbelj è terzo e domina nel CIR Promozione. Gran Lavoro di OSE. Maltempo, allerta e modifiche. Debutto sfortunato Paperini-Toyota. Viareggio festa nella festa

Il Ciocco, 23 Marzo. Parte l’Italiano, subito a tavoletta, subito dal massimo: Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Appena distratti da un bel Rally in Sardegna, il Sulcis alla terza edizione, che sarà appannaggio del “senatore” Luca Rossetti, l’anima Rally dell’appassionato è concentrata su quel che accade in Toscana. Il finale della 48ma edizione sulla Montagna è travolgente, entusiasmante (ma non è una novità, al Ciocco): Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, Skoda Fabia RS Rally2, si lasciano alle spalle (ma quasi sulle spalle) Andrea Crugnola e Pietro Ometto (Citroen C3 Rally2) al termine di una gara combattutissima e, ça va sans dire, condizionata da un meteo a dir poco "pazzerello".

Basso è al quinto successo al Ciocco, e il Rally si risolve sull'ultimo assalto, decisivo, sulla prova speciale di Careggine. “Non ho guidato come sempre avrei voluto, ma ho cercato di rimanere agganciato al vertice per non lasciare nulla al caso. Nell’ultima prova mi sono sentito meglio e ho dato tutto”. Ed ecco come un Basso inseguitore diventa il "Giando" vincitore.



Andrea Crugnola, vincitore delle ultime due edizioni e campione italiano in carica, ha certamente pagato un momentum non ottimale e le oggettive difficoltà, soprattutto nella prima giornata quando ha dovuto aprire le strade, già difficili, e dal fondo spesso allagato dalla pioggia. Sul terzo gradino del podio e con una foratura all'attivo, sale l'Equipaggio sloveno Avbelj-Andrejka, Skoda Fabia RS Rally2, cui va anche il primato nella classifica CIR Promozione.

Quarto posto per l'altro straniero e, per la verità, gran favorito dai “bookmakers” del circolo di Barga, Nikolay Gryazin, Skoda Fabia RS Rally2, partito subito in un attacco efficacissimo ma poi rallentato da una foratura di troppo al sabato. Quinto Fabio Andolfi, alla prima uscita con la Hyundai i20N Rally2. A "certificazione" di un'edizione, la 48ma, particolarmente dura e imprevedibile, una lista di ritirati di grande pregio e lusso. Tra questi Simone Campedelli, di solito a suo agio sulle strade del Ciocco, Marco Pollara, e Thomas Paperini, sfortunato debuttante con la GR Yaris Rally2 premio della vittoria nel Trofeo GR Yaris Cup ideato e organizzato dalla filiale italiana della Fabbrica.



Tra le Due Ruote Motrici, vittoria di Davide Pesavento su Peugeot 208 Rally4 e, a proposito di GR Yaris Rally Cup, la vittoria inaugurale della stagione 2025 del monomarca va a Salvatore Lo Cascio. Nella Suzuki Rally affermazione di Lorenzo Varesco su Swift Sport Hybrid. Ad Andrea Crugnola oltre comunque al lusinghiero secondo posto assoluto, la "consolazione" del 9° Trofeo Rossi-Guglielmini, assegnato al miglior tempo sulla sempre intrigante Careggine 1.

Gran lavoro degli organizzatori. Quando tutto era già pronto (il lavoro di OSE inizia molto tempo prima della data di inizio del confronto sportivo) Valerio Barsella, General Manager del Rally, si è visto al centro di un serrato testa a testa con... il maltempo. Una nuova, forse un tantino esagerata allerta meteo, ha costretto gli organizzatori a tenere costantemente sotto controllo il percorso nel confronto con le norme e gli amministratori locali responsabili. Per questo è stato deciso, in una forma di collaborativo fairplay, di cancellare dal tracciato i due passaggi sulla Puglianella. Non si poteva fare altrimenti e nessuno ha avuto da obiettare.



Anche perché c'era stata una lussuosa contropartita, l'inserimento nel contesto dell'Evento della partenza dal lungomare di Viareggio. Una volta di più la Città di uno dei Carnevali più famosi al Mondo diventava la "Perla del Tirreno" e... del Rally Il Ciocco. Il venerdì, vigilia preagonistica del Rally il lungomare si è vestito a festa per la cerimonia di partenza della 48ª edizione, e nonostante allerte e paure, sulle rive della Versilia è tornata l'onda di pubblico delle grandi occasioni. Evento nell'Evento, l'iniziativa era incastonata nel quadro di VMF, Viareggio Motorsport Festival, altra interessantissima "joint venture" tra Amministratori locali e Organizzatori del Rally, che ha portato nel lungo week end viareggino varie manifestazioni e incontri, dalle Moto d'Epoca ai mezzi della Dakar, dalla mostra fotografica con i cimeli del Rally al Honda Live Tour. Insomma, il battesimo di un evento da ripetere nel futuro prima che le 74 macchine del Rally lasciassero il litorale per onorare il passaggio sulle antiche mura di Lucca e avviarsi verso la Montagna. Tre giorni dopo gli assi del Rally salivano sul podio finale della Rocca Ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana. E a quel punto si è era arreso anche il maltempo. Niente da fare con quelli di OSE! © Immagini – ACI Sport – Il Ciocco

48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Classifica Finale ASSOLUTA: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia RS) in 1:03'59.8; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3) a 0.6; 3. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS) a 16.2; 4. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia RS) a 49.0; 5. Andolfi-Menchini (Hyundai I20N) a 52.9; 6. Signor-Michi (Toyota GR Yaris) a 59.6; 7. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia RS) a 1'05.1; 8. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia RS) a 2'24.5; 9. Michelini-Perna (Hyundai i20N) a 2'43.9; 10. Korhola-Temonen (Hyundai I20N) a 3'38.4; 11. Porta-Quistini (Skoda Fabia RS) a 4'23.2; 12. Lo Cascio-Rappa (Toyota GR Yaris) a 5'05.5; 13. Andolfi-Fenoli (Toyota GR Yaris) a 5'17.5; 14. Angelucci-Cambria (Toyota GR Yaris) a 5'19.9; 15. Paleari-Ratnayake (Toyota GR Yaris) a 5'50.5; 16. Pesavento-Michelet (Peugeot 208) a 6'00.7; 17. Ferrari-Nobili (Peugeot 208) a 6'19.5; 18. Pisani-Biagi (Peugeot 208) a 6'23.7; 19. Zanotti-Vanzini (Toyota GR Yaris) a 6'39.9; 20. Di Giovanni-Colapietro (Peugeot 208) a 6'41.4; 21. Sulpizio-Angeli (Hyundai I20N) a 6'49.9; 22. Francia-Lombardi (Peugeot 208) a 7'01.8; 23. Ardizzone-Anziliero (Peugeot 208) a 7'02.9; 24. Rusce-Zanni (Skoda Fabia RS) a 7'05.7; 25. Lichtenegger-Ettl (Opel Corsa) a 7'09.9; 26. Kovalainen-Ohman (Citroen C3) a 7'11.0; 27. Kauppinen-Karttunen (Peugeot 208) a 7'14.3; 28. Leevi-Antti (Opel Corsa) a 7'22.5; 29. Dello Russo-Pasini (Toyota GR Yaris) a 7'35.4; 30. Marcucci-Gonnella (Skoda Fabia) a 8'15.7…

