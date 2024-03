Rally Italiano. CIRT e Sulcis ai blocchi di partenza

9-10 Marzo, parte l’Italiano Terra senza Andreucci. 15-16, l’Assoluto al Ciocco. E poi, il week end di mezzo porta sul palcoscenico del Rally la nuova perla di Sardegna, il Sulcis Iglesiente.

di Piero Batini







Umbria-Sardegna, 6 Marzo. 9-10 Marzo, il 3° Rally Città di Foligno, 68 adesioni per le “moderne” e 16 per le “storiche”, inaugura la stagione 2024 del Campionato Italiano Rally Terra. PRS GROUP, l’organizzatore, e le Amministrazioni Comunali di Foligno e Nocera Umbra, ci hanno dato dentro e il Rally può già contare, dopo appena due edizioni, di un’eccellente immagine e un buon successo tecnico. La validità nazionale è il premio e la dimostrazione. Il favorito è Alberto Battistolli (Skoda Fabia Rally2), vincitore lo scorso anno, ma non è una pratica d’ufficio. La concorrenza non manca certo. Proviamo a fare qualche nome? Certo. Eccoli. Il corso Jean Philippe Quilichini (Skoda), Tommaso Ciuffi (Skoda), terzo nel tricolore del 2023, Mikko Heikkila, il Campione finlandese 2022, Enrico Oldrati (Skoda), Andrea Dalmazzini (Skoda), Angelo Grossi, il figlio dell’indimenticato “Pucci”, Marco Gianesini, Tamara Molinaro, l’altro figlio d’arte Aronne Travaglia.

L’Italiano Terra, certo, parte con un vuoto importante. Non avrà alla partenza del Campionato il Detentore. Paolo Andreucci, Campione Terra nel 2021, 2022 e 2023 ha spostato il mirino della sua stagione e ha messo lo sviluppo delle gomme MRF al centro delle priorità. Il che vuol dire, al momento… niente, ma ne sapremo di più, questione di ore, e non saremo delusi. Torna all’azione, invece, Umberto Scandola, Campione italiano Assoluto 2013. Prima della Gara, Prove Libere, Prove di Qualifica e Shakedown, secondo le nuove regole. Durante le Prove speciali, invece, debutta a Foligno la Slow Zone. È un tratto a velocitò controllata rigorosamente monitorato dal GPS. Una specie di autovelox “urbano” nel pieno della bagarre. In altre discipline è una trappola che fa danni, vedremo se gli Equipaggi Rally sono più bravi e attenti. Dopo Foligno altre 5 Prove, Val d’Orcia, Adriatico, San Marino, Nuragni/Vermentino, Marche.

Prima ancora che si accenda ufficialmente la Primavera, dunque, ci saremo dentro fino al collo. Italiano Terra, Italiano Assoluto al Ciocco (in attesa di novità clamorose!), e contestualmente una perla di Sardegna, il Rally Sulcis Iglesiente. La seconda edizione si correrà il 16-17 marzo tra Iglesias, Carbonia e altri dieci comuni del territorio. La Scuderia Mistral Racing, che organizza la manifestazione col supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Parco Geominerario e Cantine di Santadi, ha scelto un percorso tecnico e scenografico (440,28 chilometri totali di cui 72,50 cronometrati) e non poteva essere altrimenti viste le bellezze del teatro ambientale dove va in scena. Speciali. Lo shakedown “Fontanamare”, poi la nuovissima inaugurale “Portixeddu” (6,06 km,), la già epica “Fluminimaggiore-Iglesias” che aprì in notturna l’edizione 2023. Ancora. Domenica. “Nuxis-Santadi” (7,98 km,), rivista rispetto al 2023, “Perdaxius” (5,27 km), infine la new entry 2024, “Coequaddus”, in territorio di Sant’Antioco (4,08 km). Rientro a Iglesias, e, a partire dalle 16, cerimonia finale in Piazza Sella. © Immagini – ACI Sport – Il Ciocco – AmicoRally – Sulcis Iglesiente Media

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2024 17 marzo – RALLY IL CIOCCO 14 aprile – RALLY REGIONE PIEMONTE 12 maggio – TARGA FLORIO coeff. 1,5 30 giugno – RALLY DUE VALLI 28 luglio – RALLY ROMA CAPITALE coeff. 1,5 15 settembre – RALLY 1000 MIGLIA 20 ottobre – RALLYE SANREMO coeff. 1,5 CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2024 10 marzo – RALLY CITTÀ DI FOLIGNO 7 aprile – RALLY VAL D’ORCIA 19 maggio – RALLY ADRIATICO 23 giugno – SAN MARINO RALLY 27 ottobre – RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO 24 novembre – RALLY DELLE MARCHE coeff. 1,5