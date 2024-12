Multa con autovelox annullata, l'auto dei vigili era in divieto di sosta

L’autovelox era in divieto di sosta

Un automobilista multato per eccesso di velocità ha ottenuto l’annullamento della sanzione grazie a un dettaglio sorprendente: l’autovelox che lo aveva pizzicato, insieme al veicolo dei vigili urbani, era parcheggiato in divieto di sosta. Una circostanza che non è sfuggita al giudice di Pace, il quale ha accolto il ricorso presentato dall’automobilista.

L’episodio si è verificato poco più di un anno fa, durante l’ultima settimana di novembre, lungo la regionale 82, nei pressi del polverificio militare Propellenti di Fontana Liri. L’automobilista stava viaggiando a una velocità superiore ai limiti consentiti quando è stato immortalato da un autovelox dei vigili urbani.

Nel frattempo, sui social, ha iniziato a circolare una fotografia che mostrava l’auto dei vigili urbani, con il dispositivo di controllo della velocità, parcheggiata in divieto di sosta. Questo dettaglio non è passato inosservato all’automobilista sanzionato, che ha deciso di impugnare la multa.

Durante il procedimento, il giudice di Pace ha ritenuto valida la tesi presentata dall’avvocato difensore dell’automobilista. Secondo il giudice, l’operato dei vigili urbani è stato illegittimo, poiché l’autovelox era posizionato in un luogo vietato. Di conseguenza, la sanzione è stata annullata e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese legali.