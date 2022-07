Extreme E. Island X Prix 1: La Leggenda Mancata

Teulada, Sardegna, 3 Luglio. Da queste parti di questi tempi fa un caldo infernale. Hai voglia di paradisi! La brezza che nasce nella baia di Porto Pino, dove è ancorata le St Helena, nave-vettore della Serie, non porta refrigerio sulla spianata della Base militare di Capo Teulada. Anzi, il vento gonfia, solleva la polvere, accelera per l’effetto termico e, finalmente, celebra il tornado della Extreme E sbarcata in Sardegna con una piccola tempesta di sabbia e terra. Le tende del bivacco si sollevano, tendono i tiranti, tengono. Certo, ci vuole ben altro per scuotere l’invenzione di Alejandro Agag. L’ambientazione è completa, non manca nulla e questa Tatooine mediterranea è il teatro ideale per la guerra stellare dei Super SUV elettrici.