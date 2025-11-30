Formula 1 2025
Inserisci un annuncio
Canali
Annunci
Hot topic
Seguici su

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it

F1. Verstappen vince il Gran Premio del Qatar 2025! Piastri e Norris rimandano il titolo ad Abu Dhabi

F1. Verstappen vince il Gran Premio del Qatar 2025! Piastri e Norris rimandano il titolo ad Abu Dhabi
Pubblicità
Mara Giangregorio
Max Verstappen impone il suo ritmo al Gran Premio del Qatar 2025 e rimanda l'assegnazione del titolo ad Abu Dhabi. Piastri e Sainz sul podio, Norris quarto
30 novembre 2025

L’uomo delle sfide impossibili. Così potremmo definire Max Verstappen dopo la vittoria nel Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento stagionale di Formula 1. Un azzardo pagato al settimo giro, che gli ha permesso di arginare le due McLaren. L’olandese rimanda così l’assegnazione del titolo mondiale alla prossima settimana, ad Abu Dhabi.

Vedi anche

Naviga su Automoto.it senza pubblicità
1 euro al mese

Il fattore McLaren dovrà arginare il fattore Verstappen”, aveva detto Andrea Stella. Ma la squadra papaya non ci è riuscita, preferendo non rischiare nel momento in cui il destino di Lando Norris era tutto nelle loro mani. Al settimo giro, infatti, è stato deciso l’esito finale di questo penultimo appuntamento stagionale: Pierre Gasly e Nico Hulkenberg hanno avuto un contatto che ha messo fuori gioco il pilota della Sauber. La direzione gara ha quindi chiamato in pista la Safety Car, neutralizzando la corsa. A giocare questo jolly è stata l’intera griglia, tranne Esteban Ocon e le due McLaren che erano in testa.

Il box papaya ha scelto di non rischiare, mantenendo maggiore flessibilità per i restanti 50 giri. In questo modo, però, hanno condannato Oscar Piastri e Lando Norris a inseguire. Max Verstappen, invece, è rientrato ai box per la prima sosta costruendo un vantaggio importante, che ha pagato sul finale qatariota. Alla bandiera a scacchi, questo vantaggio si è tradotto in quasi 8 secondi su una pista, quella di Losail, che avrebbe dovuto esaltare al massimo la MCL39. A penalizzare la McLaren è stata infatti la strategia: l’australiano non ha potuto far altro che arrivare secondo, davanti a uno straordinario Carlos Sainz, che ha saputo leggere al meglio la gara, soprattutto quando ha iniziato a soffrire un problema di sottosterzo.

Chi ha più da rimpiangere è Lando Norris, che ha perso la seconda piazza arrivando ai piedi del podio, dopo aver sorpassato non senza difficoltà la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il britannico si trova così costretto a rimandare a settimana prossima, ad Abu Dhabi, il match point finale per l’assegnazione del titolo. Dovrà vedersela con Max Verstappen, distaccato di soli 12 punti, e con Oscar Piastri che – perdendo la vittoria a Losail – si trova a 16 lunghezze. Fatale per loro è stata la gestione della McLaren, che ora potrebbe favorire senza troppi problemi Verstappen. La situazione potrebbe ripetersi anche a Yas Marina, visto che Stella ha ribadito di voler dare le stesse possibilità a Norris e Piastri fino alla fine.

Sesta posizione per George Russell, che precede Fernando Alonso. Con i risultati conquistati da Mercedes e Red Bull – che porta a casa anche i due punti di Yuki Tsunoda, nono – la Ferrari chiuderà la stagione come quarta forza. Nulla da fare per Charles Leclerc, ottavo, e Lewis Hamilton, dodicesimo dopo una rimonta iniziale favorita dalla partenza aggressiva con le soft. Chiudono la zona punti in Qatar Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Undicesimo Alexander Albon davanti ad Hamilton, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon – penalizzato di 5 secondi per falsa partenza – e Pierre Gasly. Ritiro per Lance Stroll – anche lui penalizzato –, Isack Hadjar per foratura, Oliver Bearman per uno stop & go per unsafe release dopo l’ultimo pit-stop e Nico Hulkenberg fuori al giro 7.

Live concluso

  • 30 novembre 2025 - ore 18:29
    Max Verstappen vince!
    L'olandese vince il Gran Premio del Qatar 2025 ed accorcia la distanza su Lando Norris che chiude quarto. Podio per Oscar Piastri e Carlos Sainz. Quinto Antonelli davanti a Russell, Alonso, Leclerc, Lawson, Tsunoda, Albon, Hamilton, Bortoleto, Colapinto, Ocon e Gasly. Ritiro per Stroll, Hadjar, Bearman ed Hulkenberg
  • 30 novembre 2025 - ore 18:27
    Foratura per Hadjar
    Foratura per Hadjar che cerca di rientrare ai box. Nel mentre Norris supera Antonelli e mette nel mirino Sainz
  • 30 novembre 2025 - ore 18:21
    Sottosterzo per Sainz
    Problemi per Sainz che lamenta sottosterzo e perde terreno su Antonelli che arriva in fotocopia con Norris
  • 30 novembre 2025 - ore 18:14
    Problemi per Norris
    Il britannico è in difficoltà con le hard e perde molto terreno da Antonelli mentre Verstappen apre il distacco a +14.259 su Piastri
  • 30 novembre 2025 - ore 18:11
    Bandiera bianco nera per Russell
  • 30 novembre 2025 - ore 18:11
    Pit-stop anche per Norris
    Lando Norris passa anche lui alle hard e rientra alle spalle di Antonelli in quinta posizione. Verstappen in testa
  • 30 novembre 2025 - ore 18:08
    Sosta per Piastri
    Oscar Piastri chiamato ai box per la seconda sosta: passa alle hard e rientra terzo alle spalle di Verstappen e Norris, ora nuovo leader del Gran Premio
  • 30 novembre 2025 - ore 18:06
    Lungo anche Piastri
    Lungo anche per Oscar Piastri nella stessa curva di Lando Norris, ghiaia sollevata
  • 30 novembre 2025 - ore 18:04
    Pesante penalità per Bearman!
    10 secondi di stop and go per Bearman per unsafe condition
  • 30 novembre 2025 - ore 18:00
    Errore di Norris
    Lungo di Lando Norris che gli fa perdere due secondi con un possibile danno al fondo
  • 30 novembre 2025 - ore 17:58
    Tsunosa notato
    Notato Yuki Tsunoda per unsafe release
  • 30 novembre 2025 - ore 17:58
    Ocon rientra
    Esteban Ocon effettua la sua terza sosta e sconta la penalità di cinque secondi rientrando 17esimo. Investigato Bearman per essere rientrato in pista in condizioni di non sicurezza
  • 30 novembre 2025 - ore 17:54
    Ancora caos ai box
    L'olandese chiamato per la sosta al giro 32 per passare alle hard. Seguono tutti gli altri piloti che si sono fermati al giro 7 tranne i due McLaren, Stroll ed Ocon che restano in pista
  • 30 novembre 2025 - ore 17:51
    Attenzione Norris
    Secondo track limit per Lando Norris: altri due e rischia una penalità di cinque secondi di penalità
  • 30 novembre 2025 - ore 17:51
    Piastri supera Antonelli
    Oscar Piastri supera la Mercedes di Antonelli per salire in terza posizione in attesa che tra otto giri tutti gli altri piloti rientrano ai box. Leclerc segnala di controllare possibili track limits di Russell in curva 10
  • 30 novembre 2025 - ore 17:47
    Penalità per Stroll
    Cinque secondi di penalità per Stroll per eccesso di velocità in pit-lane
  • 30 novembre 2025 - ore 17:44
    Sosta lampo per Norris: Verstappen leader
    Sosta anche per Norris! Lascia la leadership a Verstappen che dovrà effettuare il pit-stop al giro 32. Il britannico passa alle medie e rientra quinto alle spalle di Piastri ma davanti al trenino di Alonso. Sosta velocissima in 2:2 per il numero #4
  • 30 novembre 2025 - ore 17:42
    Sosta per Piastri
    Oscar Piastri effettua la sosta al giro 25 rientrando in quinta posizione alle spalle di Antonelli, Sainz, Verstappen e Norris adesso leader. Pit-stop leggermente lento per l'australiano: 3.1
  • 30 novembre 2025 - ore 17:38
    Piastri dovrà gestire le gomme perché al giro 22/57 l'anteriore destra inizia a degradarsi eccessivamente
  • 30 novembre 2025 - ore 17:37
    Bandiera bianconera per Albon
    Il pilota Williams rischia una penalità di cinque secondi al prossimo track limits commesso
  • 30 novembre 2025 - ore 17:33
    McLaren, ora bisogna aprire il gap
    I piloti papaya devono estendere al massimo il gap per effettuare la sosta obbligatoria al giro 25, ora sono al 18esimo passaggio sul traguardo. Max Verstappen guadagna su Max Verstappen soprattutto nel primo settore. Trenino alle spalle di Fernando Alonso che cede il DRS dalla sesta alla sedicesima posizione di Stroll
  • 30 novembre 2025 - ore 17:25
    Ritmo papaya!
    Oscar Piastri detta il passo con Norris dietro a poco più di un secondo mentre Max Verstappen è in ritardo di quattro secondi. Incidente di gara tra Gasly ed Hulkenberg mentre Ocon è stato notato per non aver scontato adeguatamente la penalità di cinque secondi
  • 30 novembre 2025 - ore 17:23
    Via libera!
    La Safety Car rientra ed Oscar Piastri dà lo strappo portandosi in fotocopia il resto del gruppo. L'ordine al giro 11 è: Piastri, Norris, Verstappen, Sainz, Antonelli, Alonso, Hadjar, Russell, Leclerc, Bearman, Lawson, Tsunoda, Albon, Hamilton, Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon e Gasly
  • 30 novembre 2025 - ore 17:21
    Ocon: che peccato!
    Esteban Ocon rientra per una seconda volta ai box per scontare la penalità
  • 30 novembre 2025 - ore 17:19
    McLaren: perché non sono entrati?
    All'uscita dalla SC la McLaren non ha chiamato Piastri ai box per avere una maggiore flessibilità con la strategia e non ha chiamato neanche Norris per evitare di differenziare le strategie tra i due
  • 30 novembre 2025 - ore 17:18
    Penalità per Ocon
    Esteban Ocon deve scontare cinque secondi di penalità per falsa partenza
  • 30 novembre 2025 - ore 17:16
    Caos in pit-lane
    Tanto traffico in pit-lane visto che tutti i piloti hanno sfruttato la neutralizzazione per effettuare la prima sosta. Rimasti in pista solamente Oscar Piastri, Lando Norris ed Esteban Ocon che adesso occupano le prime tre posizioni
  • 30 novembre 2025 - ore 17:16
    Safety CAr
    Chiamata la Safety Car al giro 7 per Nico Hulkenberg finito fuori pista dopo un contatto con Gasly al passaggio di curva 7
  • 30 novembre 2025 - ore 17:13
    Possibili danni al fondo di Leclerc
    Nel sorpasso subito da Hulkenberg, Charles Leclerc è finito nella ghiaia costituendo un possibile danno al fondo della SF-25. Da controllare anche la tenuta delle gomme visto che Pirelli ha notato delle microfratture sulla mescola dopo l'escursione sulla ghiaia
  • 30 novembre 2025 - ore 17:10
    Oscar Piastri inizia ad aprire un gap di quasi due secondi su Max Verstappen che insegue. Lando Norris gestisce il passo e le gomme per tenersi fuori dai guai seguendo un approccio alla "Prost". Antonelli è però si incolla allato alla MCL39 numero #4. Attenzionata speciale l'Alpine di Gasly che tocca vistosamente con il fondo.
  • 30 novembre 2025 - ore 17:07
    Problemi di grip per Russell
    Partenza a fionda per Antonelli che guadagna già una posizioni salendo in quarta mentre il compagno di squadra Russell è crollato in settima per il pochissimo grip nelle prime curve. Male anche Leclerc che è ora è undicesimo venendo superato da Hulkenberg. Hamilton ha rimontato dalla 18esima alla 14esima pizza grazie alla scelta aggressiva di partire con le soft: nel mirino la Racing Bulls di Lawson
  • 30 novembre 2025 - ore 17:05
    Si spengono i semafori!
    Ha inizio il Gran Premio del Qatar 2025! Ottimo spunto di Oscar Piastri che mantiene la prima posizione mentre Lando Norris perde la seconda in favore di Max Verstappen
  • 30 novembre 2025 - ore 17:00
    Inizia il giro di formazione!
    I piloti iniziano il giro di formazione per schierarsi in griglia! Gomma media per tutti tranne Hulkenberg ed Hamilton con le soft, hard per Albon e Colapinto (dalla pit-lane) con le hard
  • 30 novembre 2025 - ore 16:28
    Inizia l'attività in pista!
    I piloti scendono in pista per i giri di ricognizione!
  • 30 novembre 2025 - ore 16:08
    Meno di un'ora al via, Fornaroli festeggia!
    Meno di sessanta minuti ci separano dallo spegnimento dei semafori del Gran Premio del Qatar 2025. Il paddock si anima sotto le luci di Losail, che presto lasceranno spazio al rombo dei motori di Formula 1. Ma, per il momento, tutta l’attenzione è sul neo campione di Formula 2, Leonardo Fornaroli , che festeggia il traguardo raggiunto nel suo anno da rookie, dopo il titolo conquistato in F3 nel 2024.

Ultime da Formula 1

Da Moto.it

Pubblicità
Caricamento commenti...

Hot now

Articoli correlati