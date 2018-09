F1, GP Russia 2018: la cronaca della gara in diretta

Che la Mercedes fosse la favorita per la partenza al palo era indubbio, ma a Sochi è arrivato il poleman che non ci si aspettava: a spuntarla nelle qualifiche del Gran Premio di Russia è stato Valtteri Bottas. Il finlandese si è sempre trovato a suo agio sulla pista russa: non bisogna dimenticare che proprio qui lo scorso anno ottenne la sua prima vittoria in carriera. Le logiche della lotta per il mondiale si scontrano con una sua vittoria, ma sicuramente Bottas è stato autore di un'ottima prestazione in qualifica.

Se Bottas ama la pista di Sochi, lo stesso non si può dire di Lewis Hamilton: lo dimostrano i ripetuti errori commessi ieri. L'ottantesima pole position in carriera è sfumata proprio per le sbavature nei giri lanciati nella Q3. La gara di oggi, però, sarà un capitolo differente: se, come altamente probabile, Bottas dovesse cedere al gioco di squadra, Hamilton potrebbe sfruttare a suo vantaggio l'ottimo passo gara della W09 per cogliere una vittoria che rappresenterebbe un ulteriore passo verso il quinto titolo mondiale in carriera.

Non bisogna però dimenticarsi di Sebastian Vettel: questo weekend la Ferrari non ha assolutamente brillato, complici le mancanze nell'assetto della SF71H. Nemmeno gli ultimi aggiornamenti al posteriore della monoposto nelle FP3 hanno portato ai risultati sperati, e Vettel si è dovuto accontentare del terzo posto in griglia. Questa posizione, tuttavia, è parecchio favorevole: il vincitore dello scorso anno, Bottas, scattò proprio da lì e fu protagonista di una partenza bruciante, beffando proprio Vettel, al via dalla pole. Lo start, quindi, giocherà un ruolo fondamentale.

Sebastian Vettel scatterà dalla terza posizione in griglia a Sochi

In seconda fila accanto a Vettel ci sarà il suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen. Un dato, però, non appare molto incoraggiante: il passo gara della Rossa visto nelle prove libere non sembra all'altezza di quello della Mercedes. Si prospetta dunque una gara in salita per la Ferrari. A dare dei grattacapi a Vettel e Raikkonen quantomeno non ci saranno Max Verstappen e Daniel Ricciardo: i due piloti della Red Bull scatteranno dal fondo dello schieramento per la sostituzione del propulsore sulle loro monoposto. Lo spettacolo della rimonta con loro è assicurato.

L'assenza della Red Bull nella Q3 ha permesso l'approdo nella top ten dei due team motorizzati Ferrari, Haas e Sauber. Kevin Magnussen è stato il migliore di questi piloti, con il suo quinto posto; nono, invece, il suo compagno di squadra, Romain Grosjean. Il futuro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, scatterà dalla settima posizione in griglia. Decimo, invece, l'altro driver della Sauber, Marcus Ericsson, che il prossimo anno lascerà il posto al nostro Antonio Giovinazzi, primo pilota italiano titolare in F1 dal 2011.

La gara prenderà il via alle 13.10 italiane.