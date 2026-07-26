Budapest ha la forma di una trappola e la superficie di un puzzle indecifrabile. Segnata dalle crepe del riasfalto, scossa dai dossi e sferzata da un vento che fino a venerdì sera pareva remare contro la McLaren . Poi, improvvisamente, le raffiche hanno cambiato direzione, e con esse la rotta del Gran Premio d'Ungheria . Lando Norris ha dominato all’Hungaroring prendendosi la vittoria numero dodici della sua carriera , la prima da campione del mondo in carica , staccando tutti di quindici secondi. Una gara perfetta nel risultato, ma complessa, quasi viscerale nella gestione: corsa sul filo di un bilanciamento precarie, con una vettura definita senza mezzi termini "orribile da guidare in certi momenti", eppure straordinariamente veloce.

"L'auto era spaventosa in alcuni tratti, ma velocissima. E io preferisco mille volte una macchina orribile ma rapida a qualsiasi altra cosa", ha raccontato Norris al termine della gara. "Ciò che mi rende più felice è il passo. È la consapevolezza di essere stati su un altro livello per tutta la gara, persino all'inizio, quando mi sono ritrovato bloccato dietro a Oscar. Non ho fatto la mia miglior curva 2, è vero, ma poi guardavo i miei tempi ed ero semplicemente superiore in tutto, nel passo come nella gestione del degrado gomma. Ero convinto che avrei vinto comunque, sia facendo l'undercut, sia allungando il primo stint per riprenderlo con gomma fresca. Avevo così tanto margine da poter scavare un margine di un intero pit stop”.

Un ritmo martellante, tenuto a meno di otto decimi dalla monoposto gemella di Piastri per quasi quaranta giri in un tracciato dove seguire a scia è un suicidio per le coperture. Poi la rottura meccanica sulla vettura del compagno di squadra ha spianato la strada verso una cavalcata solitaria, ma senza togliere merito a una prestazione pura che Lando colloca tra le migliori della sua vita automobilistica. "Stare così vicino a Oscar su questa pista, giro dopo giro, mi ha dato la certezza assoluta che avrei vinto. Le macchine sono identiche, ma ultimamente mi sento fortissimo. Con gli ingegneri abbiamo lavorato tantissimo sul mio stile di guida per capire questo pacchetto, che non è affatto facile da interpretare e da portare al limite in modo costante. Il duro lavoro è l'unica risposta. Sento di guidare meglio rispetto allo scorso anno, anche rispetto a quando ho vinto il Mondiale. Non sempre questo basta per vincere, ma oggi, avendo la macchina giusta, l'ho dimostrato”.