Per Max Verstappen, l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi rappresenta l’ultima occasione per completare una rimonta spettacolare e mettere in discussione la leadership dei rivali in classifica. L’olandese arriva a Yas Marina con la sicurezza di chi ha vissuto stagioni di successo, ma anche con la consapevolezza che ogni errore può compromettere la sua chance di titolo. Dopo una campagna segnata da sorpassi spettacolari e colpi di scena, Abu Dhabi diventa il palcoscenico dove Verstappen può trasformare determinazione e talento in un ultimo assalto al mondiale, in una gara che promette tensione, adrenalina e un finale da ricordare per tutti gli appassionati di Formula 1.