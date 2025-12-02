Per Lando Norris, l’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi della stagione rappresenta l’ultima occasione per coronare una stagione straordinaria con il primo titolo mondiale in carriera. Il britannico, protagonista di una campagna costante e spesso brillante, arriva a Yas Marina con la pressione di dover difendere la leadership in classifica, ma anche con la determinazione di chi sa di avere i mezzi per trionfare. Dopo mesi di duelli intensi e momenti decisivi, Yas Marina diventa la pista dove Norris può trasformare i punti accumulati in un sogno che dura da tutta la vita, con tensione e adrenalina pronte a segnare l’epilogo di un mondiale combattuto fino all’ultimo giro.