F1. Lando Norris campione del mondo ad Abu Dhabi 2025 se...
Mara Giangregorio
Lando Norris può diventare campione del mondo di Formula 1 ad Abu Dhabi: le combinazioni
2 dicembre 2025

Per Lando Norris, l’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi della stagione rappresenta l’ultima occasione per coronare una stagione straordinaria con il primo titolo mondiale in carriera. Il britannico, protagonista di una campagna costante e spesso brillante, arriva a Yas Marina con la pressione di dover difendere la leadership in classifica, ma anche con la determinazione di chi sa di avere i mezzi per trionfare. Dopo mesi di duelli intensi e momenti decisivi, Yas Marina diventa la pista dove Norris può trasformare i punti accumulati in un sogno che dura da tutta la vita, con tensione e adrenalina pronte a segnare l’epilogo di un mondiale combattuto fino all’ultimo giro.

Norris campione del mondo se...

  • Norris arriva almeno al terzo posto;

  • Norris chiude quarto o quinto e Verstappen non vince;

  • Norris arriva sesto e né Verstappen né Piastri vincono;

  • Norris chiude settimo o ottavo, Verstappen non va oltre il terzo posto e Piastri non va oltre il secondo;

  • Norris arriva nono o decimo, Verstappen non va oltre il quarto posto e Piastri non va oltre il terzo;

  • Se Norris non va a punti, Verstappen non deve andare oltre il quinto posto e Piastri non oltre il terzo;

