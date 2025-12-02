Formula 1 2025
F1. Oscar Piastri campione del mondo ad Abu Dhabi 2025 se...
Mara Giangregorio
Oscar Piastri può diventare campione del mondo di Formula 1 ad Abu Dhabi: le combinazioni
2 dicembre 2025

Per Oscar Piastri, l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi rappresenta l’ultima, grande occasione per ribaltare una classifica che lo vede al momento staccato di 16 punti da Lando Norris. L’australiano, protagonista di una stagione segnata da alti e bassi, arriva a Yas Marina con il dovere di una rimonta quasi perfetta: per conquistare il titolo, dovrà puntare alla vittoria e sperare che Norris e Verstappen non raccolgano punti sufficienti a difendere la loro posizione. Le combinazioni sono poche ma chiare.

Piastri campione del mondo se...

  • Piastri vince e Norris non va oltre il sesto posto;

  • Piastri arriva secondo, Verstappen non va oltre il settimo posto e Norris non va oltre il nono

