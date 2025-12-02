Per Oscar Piastri, l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi rappresenta l’ultima, grande occasione per ribaltare una classifica che lo vede al momento staccato di 16 punti da Lando Norris. L’australiano, protagonista di una stagione segnata da alti e bassi, arriva a Yas Marina con il dovere di una rimonta quasi perfetta: per conquistare il titolo, dovrà puntare alla vittoria e sperare che Norris e Verstappen non raccolgano punti sufficienti a difendere la loro posizione. Le combinazioni sono poche ma chiare.