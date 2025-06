Max Verstappen chiude solo settimo le qualifiche del GP d'Austria e ammette: “La macchina non aveva grip, ogni curva è stata una lotta. Le alte temperature non ci hanno aiutato"

Il Red Bull Ring non sorride a Max Verstappen . Dopo una qualifica complicata al Gran Premio d’Austria , undicesimo appuntamento stagionale di Formula 1m che lo ha visto chiudere solo in settima posizione , il quattro volte campione del mondo ha ammesso le difficoltà incontrate con la RB21 nelle condizioni calde di oggi.

“Penso che ieri già non fosse buono il passo”, ha spiegato Verstappen al termine della sessione ai nostri microfoni. “Sul giro singolo e sul long run, la macchina non è mai stata competitiva. In FP3 sembrava andasse un po’ meglio, ma poi, nelle qualifiche, ogni curva è stata una lotta. Non avevo equilibrio e non capivo cosa stesse succedendo. Ogni giro la macchina si comportava in modo diverso, non è stato ideale”.

Un problema di bilanciamento che sembra riconducibile anche alle alte temperature della pista: “Le condizioni più calde non aiutano la nostra macchina, e oggi si è visto chiaramente”. Interpellato sul peggior momento della stagione con la Red Bull, Verstappen non ha dubbi: “Il distacco è stato uno dei più grandi finora, soprattutto oggi in qualifica”.