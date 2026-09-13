F1. Troppo veloce per vincere: ecco perché Lando Norris si è dovuto arrendere a Kimi Antonelli a Madrid

Lando Norris non ha vinto il Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1 perché si è rivelato troppo veloce. Ecco da dove nasce il paradosso che a Madrid ha consegnato la vittoria ad Andrea Kimi Antonelli

di Diletta Colombo

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Lando Norris a Madrid è stato troppo veloce per vincere. È questo il paradosso che ha servito sul piatto d’argento ad Andrea Kimi Antonelli il successo nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Non facciamo un torto a Kimi se facciamo notare che il passo espresso dal campione del mondo in carica nel corso della gara era meritevole di quella vittoria che gli è scivolata dalle mani per colpa della Virtual Safety Car causata da Lance Stroll dopo una quindicina di giri. Norris era passato da pochi secondi dall’ingresso della pitlane quando la neutralizzazione è cominciata, e non ne ha potuto approfittare.

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Quando Lando è rientrato per la sua sosta, il regime di Virtual Safety Car era appena finito, e si è ritrovato in zona podio, ma lontano dalla vittoria. Sulla pista di Madrid sorpassare si è rivelato praticamente impossibile. Non conveniva nemmeno restare nell’aria sporca di chi precedeva, tanto difficile era approfittare della vicinanza per farsi strada. Con il rischio di andare a surriscaldare ulteriormente freni messi in ginocchio in una rovente domenica pomeriggio spagnola, era semplicemente meglio evitare. Lando, però, era assolutamente il pilota più veloce in pista. Merito del suo senso per queste vetture con una deportanza inferiore rispetto al passato, che è capace di sfruttare al meglio anche e soprattutto quando il grip diventa proibitivo. In molti attribuiscono l’ottima forma di Norris quest’anno alla sicurezza dovuta al titolo mondiale ottenuto nel 2025. Ma la verità è che la sua resilienza emotiva in pista – così l’ha chiamata Andrea Stella, fine osservatore dei suoi piloti – si accompagna anche a un vantaggio tecnico in termini di pilotaggio.

Il Norris che vediamo oggi è nettamente migliore rispetto al pilota che ha vinto il titolo nel 2025. E ad ammettere che si meritasse la vittoria oggi è stato lo stesso Kimi Antonelli. Il leader del mondiale non è il tipo di pilota che ama i successi regalati. Vuole conquistarseli sul campo, con quel piglio volitivo che lo spinge a dare tutto anche nelle tornate finali, quando potrebbe tirare i remi in barca. Ma forse questa è anche la sua unica debolezza rimasta. È questa foga che l’ha spinto nella ghiaia a Monza e che lo fa ancora incappare nei track limits. Ma è nulla in confronto alle difficoltà di George Russell, che oggi ha subito pure l’onta di essere superato da Antonelli per il numero di vittorie in carriera. Vista la progressione di questa stagione, era solo questione di tempo. Russell non riesce in alcun modo a esprimersi ai livelli di Antonelli, e a volte pare pure mancare di lucidità. Lo si è visto nel momento in cui ha chiesto al suo ingegnere di pista se potesse tagliare il traguardo senza un’altra sosta continuando a sfruttare delle gomme medie che non sarebbero mai durate 40 giri. Avrebbe dovuto cercare di rispondere alla vittoria straripante di Antonelli a Monza, e invece non è nemmeno salito sul podio.