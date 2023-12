Morto Gil de Ferran: colpito da infarto a 56 anni l'ex pilota e consulente della McLaren

Lutto nel mondo del motorsport. Ci lascia a 56 anni Gil de Ferran, ex pilota automobilistico e consulente del team McLaren in Formula 1 di Mara Giangregorio







Il mondo del motorsport non si poteva svegliare con una notizia peggiore nel penultimo giorno del 2023. Gil de Ferran, ex pilota automobilistico, vincitore per due volte del campionato CART, della 500 miglia di Indianapolis nel 2003, nonché consulente in Formula 1 per il team McLaren, ci ha lasciati oggi all’età di 56 anni. Secondo l’Associated Press, è stato fatale un infarto avuto da de Ferran mentre era in pista con il figlio in Florida, al Concours Clud di Opa-locka.

Il nome di Gil de Ferran è presente nel mondo dei motori da diversi anni. La sua carriera agonistica è iniziata nella Formula Ford britannica e nella Opel Lotus, per poi passare alla Formula 3. Concluse il campionato 1991 propedeutico in terza posizione, piazzandosi alle spalle di Rubens Barrichello e David Coulthard. Si rifece l’anno successivo conquistando il titolo con Paul Stewart Racing. Tra il 1993 e il 1994 vinse tre gare nella FIA Formula 300 per poi fare alcuni test per team di Formula 1, come Williams e Arrows. Il brasiliano decise poi di lasciare l’Europa per l’America dove vinse due volte il titolo CART, nel 2000 e nel 2001, e partecipò al prestigioso campionato dell’Indycar.

Nel 2003 il suo nome venne fissato nell’olimpo degli sport motoristici, quando prese parte per l’ultima volta in carriera alla 500 Miglia di Indianapolis. A bordo della Roger Penske Gil de Rerran tagliò il traguardo per primo, battendo il compagno di squadra Helio Castroneves. Tornò in pista partecipando alla American Le Mans Series, vincendo cinque delle dieci gare in calendario per il 2009 con la Acura ARX-01b de Ferran Motorsports. Nel corso della sua lunga carriera Gil de Ferran ha avuto modo di testare anche una vettura completamente elettrica della Formula E nel 2014 con Andretti. Decise però di non tornare a careggiare ma diventare un ambasciatore della categoria.