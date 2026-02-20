“Le plug-in consumano il 300% in più del dichiarato”: lo dice uno studio, ma non c’era bisogno della scienza per capirlo

Lo studio entra nel dettaglio della modalità “ charge depleting ”, quella in cui l’auto dovrebbe utilizzare principalmente la batteria . Anche qui i dati sorprendono: il consumo medio rilevato è stato di 2,98 L/100 km , quasi il doppio rispetto a quanto suggerirebbe il WLTP. In altre parole, il motore termico entra in funzione più spesso di quanto stimato dai test ufficiali, anche quando la batteria è attiva .

Il nodo della ricarica

Il punto centrale, tuttavia, non è tecnologico ma comportamentale. Le plug-in possono garantire consumi molto bassi solo se vengono ricaricate con regolarità. Diversamente, si trasformano di fatto in ibride tradizionali, con peso e complessità superiori.

Il campione analizzato mostra differenze significative tra marchi e segmenti. I modelli più costosi risultano essere, mediamente, quelli caricati meno frequentemente. Il caso più eclatante riguarda Porsche: nel database considerato, oltre la metà delle vetture del marchio non sarebbe mai stata collegata alla rete durante il periodo di osservazione.

Non è la prima volta che emerge un divario tra dati omologati e consumi reali. Per le auto esclusivamente termiche, lo scarto medio si aggira attorno al 20%. Ma nel caso delle PHEV la distanza è ben più ampia.

Proprio per questo l’Unione Europea ha previsto una revisione dell’“utility factor”, il parametro che stima quanto spesso le plug-in vengano utilizzate in modalità elettrica. Le nuove regole, attese con l’aggiornamento delle normative emissive, dovrebbero ridurre il vantaggio regolatorio oggi riconosciuto a questi modelli.

Parallelamente, però, parte dell’industria automobilistica spinge per mantenere un ruolo centrale delle plug-in nella transizione, sottolineandone la flessibilità e il contributo alla riduzione delle emissioni medie di flotta. La ricerca del Fraunhofer Institute non introduce un tema inedito, ma fornisce la fotografia più ampia e dettagliata finora disponibile.

Quasi un milione di veicoli osservati nel mondo reale offrono una base statistica difficilmente contestabile. Il messaggio è chiaro: le ibride plug-in possono essere efficienti, ma solo a precise condizioni d’uso. Senza una ricarica costante e un impiego prevalente della modalità elettrica, il vantaggio ambientale e nei consumi si riduce drasticamente. Più che una sorpresa, dunque, è una conferma. E ora la partita si gioca tutta sulle regole.