A Bangkok il primo Salone dell'auto del post COVID-19

I Saloni dell'auto tornano in auge nonostante l'emergenza COVID-19: in Thailandia è in corso la quarantunesima edizione del Bangkok International Motor Show. Se in Europa il futuro dei saloni resta incerto - il più importante, il Salone di Ginevra, è stato annullato anche per il 2021 - nei mercati in via di sviluppo queste kermesse rivestono un ruolo ancora importante. Ed ecco che a Bangkok l'organizzatore Grand Prix International ha lavorato accuratamente per rispettare le normative anti-contagio, impiegando anche soluzioni interessanti come le visiere al posto delle mascherine per non coprire completamente i volti.

Grazie a questo sistema, le immancabili hostess possono dispensare sorrisi nel pieno rispetto delle regole per contenere i contagi e accogliere il pubblico e gli addetti ai lavori, sottoposti a procedure accurate per l'ingresso. L'accesso viene regolato da un'applicazione che richiede la prenotazione del biglietto. Ma sono previsti anche check-in e check-out, in modo tale da poter consentire il tracciamento di chi è entrato al Salone. Immancabili anche i controlli della temperatura tramite la termoscansione.

Ma a supporto delle visite fisiche c'è anche l'impiego del digitale, con un Salone virtuale che permette di rendere più snella la visita e andare a colpo sicuro verso gli stand di personale interesse. E grazie allla funzione Live Chat è possibile parlare con gli incaricati dei singoli stand per avere informazioni e predisporre una visita in persona per perfezionare l'acquisto, visto che al Salone di Bangkok è possibile comprare. A Bangkok sono presenti per l'edizione 2020 27 marche auto, tra cui Maserati, Lamborghini, Aston Martin e Rolls-Royce, oltre a 66 fra case di moto, di componentistica e di accessori.