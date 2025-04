BMW ridisegna il suono in auto con HypersonX sulla Neue Klasse

Con l'arrivo della Neue Klasse nel 2025, BMW rivoluziona non solo il design e la tecnologia a bordo dei propri veicoli elettrici, ma anche l’universo sonoro che accompagna ogni esperienza di guida. Il protagonista di questa trasformazione è HypersonX, il nuovo concept acustico creato dal BMW Group Sound Design Studio, pensato per infondere calore, precisione e personalità a ogni viaggio. Grazie al BMW Operating System X, il sistema è in grado di generare in tempo reale ben 43 suoni diversi, adattati alle modalità “Personal” e “Sport”, costruendo una narrazione sonora dinamica che riflette lo stile di guida.

Questo approccio segna una svolta importante nell’identità sonora del brand: mentre in passato i suoni puntavano a esaltare la potenza del motore, oggi diventano elementi emozionali e comunicativi che arricchiscono l’esperienza d’interazione uomo-macchina. Con l’ausilio di un’unità di controllo audio di nuova generazione, la gamma dinamica del suono si amplia in modo sostanziale, offrendo un realismo tridimensionale inedito. Durante l’accelerazione, ad esempio, il guidatore percepisce la sensazione di “attraversare” strati acustici, enfatizzando la spinta e l’agilità tipiche del piacere di guida BMW.

A differenza delle generazioni precedenti, HypersonX riduce il numero di note di base ma espande lo spettro acustico in modo sofisticato, con suoni ispirati alla natura, all’arte e alla scienza. L’obiettivo? Rendere l’esperienza più umana, avvolgente e istintiva. I toni medi e bassi sono stati potenziati per creare un ambiente sonoro caldo e bilanciato, mentre gli effetti sonori sono stati progettati per seguire in modo fluido le azioni del conducente, esaltando ogni momento a bordo.

Tutto ciò si integra armoniosamente con gli altri elementi della user experience BMW: il nuovo Panoramic iDrive, l’illuminazione ambientale sincronizzata e un design interno pensato per offrire accoglienza e benessere. Il risultato è un viaggio sensoriale olistico, in cui la tecnologia non è mai fine a sé stessa ma al servizio dell’emozione.

Particolarmente affascinante è il suono di benvenuto, che sfrutta un coro registrato all’interno del Design Studio BMW. Le voci dei dipendenti, ciascuna nella propria lingua madre, pronunciano frasi legate al piacere di guida, conferendo all’avvio del veicolo un tono empatico e personale. Questo tocco umano si unisce a una composizione sonora raffinata, con elementi selezionati da nove milioni di varianti generate tramite un algoritmo proprietario.

Ogni suono viene poi filtrato per racchiudere l’essenza più autentica del DNA acustico BMW, restituendo così un’identità sonora forte, coerente e capace di instaurare un legame emozionale profondo tra conducente e automobile. Una vera e propria firma sonora, riconoscibile e distintiva, che accompagna la Neue Klasse in ogni situazione.

L’evoluzione del soundscape rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di trasformazione digitale e sensoriale del marchio. HypersonX non è soltanto un insieme di suoni, ma una forma di comunicazione emotiva che rafforza l’identità del veicolo e coinvolge il guidatore in modo nuovo. L’esperienza uditiva non è più un elemento secondario, ma diventa parte integrante del carattere della vettura, contribuendo a definire ciò che BMW intende oggi per “piacere di guida”.