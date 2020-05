Carlos Ghosn, arrestate negli USA due persone coinvolte nella fuga

Dopo l’individuazione in un funzionario e quattro piloti della compagnia aerea turca MNG Jet di alcuni degli uomini che hanno reso possibile l’incredibile fuga dal Giappone di Carlos Ghosn, prosegue la caccia in tutto il mondo alla rete che ha permesso all’ex numero uno di Nissan di lasciare il paese dopo le accuse per diversi reati legati alla sua carica professionale.

Ghosn sarebbe riuscito a volare in Libano grazie all'aiuto di due americani: si tratta di un ex “Berretto Verde” e di suo figlio: sono Michael Taylor, 59 anni, e Peter Taylor, 27, sui quali a gennaio il Giappone ha emesso mandati di arresto insieme a un terzo, George-Antoine Zayek.

Taylor senior sarebbe stato bloccato ieri dalle autorità di polizia statunitensi mentre si apprestava a volare lo stesso giorno da Boston a Beirut, dove attualmente si ritrova Ghosn che ha anche passaporti libanese.

Padre e figlio dovranno adesso attendere il risultato del procedimento di ammissibilità dell’estradizione della corte federale del Massachussets per i reati che si ipotizza siano stati commessi in Giappone, che ha chiesto di avere i cittadini americani per sottoporli a processo.