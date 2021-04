Cosa cambia e come ci si può muovere dal 12 aprile 2021 [nuovi colori Regioni]

Dopo una Pasqua “in rosso” da domani, 12 aprile 2021, l’Italia è “meno intensamente colorata”. Due le opzioni, arancione e rosso, secondo le misure degli ultimi decreti e la fase di pandemia. In zona rossa ci sono Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. In arancio Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Arancio anche per Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Liguria, Sicilia (tranne la provincia di Palermo, che è zona rossa) più le le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il passaggio a fascia arancio vede parecchie attività commerciali che riaprirono, soprattutto il mondo dei parrucchieri, i centri estetici, l’abbigliamento e le calzature. Il mondo della scuola riporta in presenza seconda e terza media, mentre le superiori sono in presenza a rotazione.

Anche se la zona diventa arancione, non si esce dal Comune di residenza, salvo i noti motivi da certificare tra cui anche il recarsi in un esercizio aperto non presente ove si risiede (tra questi casi anche il mondo dell’autoriparazione, sempre operativo).

Si possono fare visite, all’interno del Comune, ad amici e pareti in casa privata ma solo una volta al giorno (tra le 5 e le 22) in due persone massimo (non si conteggiano agli under 14 e le persone disabili o non autosufficienti). Il coprifuoco verrà ridiscusso prossimamente, per eliminarlo o spostarlo a tarda serata, intanto resta attivo in tutto il Paese dalle 22 alle 5, come già in vigore.