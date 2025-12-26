È ancora il migliore? 10 cose che (forse) non sapevi del Mercedes Classe V 2026 [VIDEO]

Il Mercedes-Benz Classe V è da anni il riferimento assoluto nel mondo dei van di lusso, un modello che ha superato il concetto di semplice mezzo da trasporto per diventare un vero simbolo di prestigio.

È il veicolo preferito da autisti professionisti, NCC, grandi hotel e VIP, perché riesce a unire spazio, comfort e immagine in un modo che oggi ha pochissimi rivali reali sul mercato. Il restyling enfatizza ulteriormente questa vocazione premium, soprattutto a livello estetico: il frontale è più imponente e scenografico, con calandra maggiorata, gruppi ottici più tecnologici e, nelle versioni più ricche, la stella tridimensionale sul cofano, un dettaglio che lo associa con enfasi alle auto di alta gamma della Stella.

L’effetto complessivo è una forte presenza su strada, molto apprezzata in ambito business e nei mercati internazionali, in particolare europei e asiatici. All’interno il salto qualitativo è evidente. La nuova plancia digitale con doppio display rende l’ambiente moderno, mentre materiali, finiture e comandi trasmettono una qualità tipicamente Mercedes, rara da trovare su un veicolo di questo tipo.

Il sistema MBUX è veloce, personalizzabile e pensato anche per l’uso professionale, con profili multipli, app evoluta e numerose funzioni utili per flotte e autisti. Molto apprezzabile la presenza di comandi fisici per il clima, più pratici nella guida quotidiana.

Alla guida, uno dei maggiori punti di forza è il comfort: il Classe V riesce a mascherare bene dimensioni e peso, offrendo una marcia morbida e rilassante, ideale per i lunghi viaggi. Il motore diesel OM654 spicca per coppia, fluidità ed efficienza, con consumi sorprendentemente contenuti per un mezzo di queste dimensioni (12,5 km/l la percorrenza rilevata su 4.000 km).

La trazione posteriore di serie migliora maneggevolezza e raggio di sterzata, rendendolo più facile da gestire anche in città rispetto a molti concorrenti, ma l'integrale 4Matic rimane disponibile a richiesta. La gestione degli spazi è uno degli aspetti più riusciti: configurazioni flessibili, sedili VIP estremamente confortevoli, grande abitabilità e un vano di carico ampio, modulabile e ben rifinito.

È un veicolo pensato per far viaggiare i passeggeri come in una business class su ruote, senza rinunciare alla funzionalità tipica di un van. In via opzionale, per avere ancora più comfort, si possono scegliere le molle ad aria Airmatic. I limiti principali riguardano il prezzo e alcuni dettagli.

Il costo di partenza è alto ma allineato ai rivali, tuttavia con gli optional si può facilmente superare la soglia dei 90-100 mila euro. Alcune scelte, come i comandi touch sul volante o piccoli scricchiolii e dettagli poco coerenti con il posizionamento (ad esempio luci non a LED nel vano di carico), stonano leggermente su un prodotto così premium.

In sintesi, il Classe V resta il re dei van di lusso: non perfetto, ma nettamente superiore alla concorrenza per comfort, qualità, immagine e piacere di guida. I difetti sono marginali rispetto a un insieme che lo rende più una Mercedes di rappresentanza che un semplice mezzo a otto posti.

