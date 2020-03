FAQ Coronavirus & Spostamenti in Italia: regole per Lombardia e 14 province in zona arancio [aggiornamenti]

Vi abbiamo già dato nel weekend tutte le prime informazioni disponibili, sul forte decreto che l’Italia ma messo in opera per fronteggiare il Coronavirus. Almeno fino a inizio aprile 2020, ci sono grandi e nuovi limiti per automobilisti e cittadini in genere, che debbano spostarsi sulle zone di tutta la Regione Lombardia e nelle 14 province coinvolte. Sono quelle di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Il semaforo non è rosso

Cautela e avanti solo se ci sono le condizioni. Non è però un semaforo rosso, quello messo alla mobilità con il decreto di marzo 2020, semmai un arancio quello sì. Contrariamente alla disinformazione iniziale, non ci sono a oggi divieti assoluti di andare in quelle zone e nemmeno ci si resta bloccati internamente, occorre una motivazione e ci sono molti casi da valutare.

Premessa è che nel momento in cui scriviamo, dopo i passaggi di governo e viminale, spetta alle prefetture gestire la fase di attuazione dettagliando le specificità. Quanto elenchiamo è in costante aggiornamento da parte della redazione di automoto.it.

Il modulo per circolare con auto e mezzi, entrando o uscendo anche dalle zone arancio

Autocertificazione

È buona regola, se ci si muove in auto, moto o altro mezzo di trasporto per uscire o entrare dalle zone arancio, avere con se l’autocertificazione. Si tratta di un semplice modulo da compilare, con la specifica motivazione. Un esempio è visibile e scaricabile dall'immagine sopra riportata.

Attenzione a non sottovalutare il fatto che pur fatto in proprio, il documento deve attestare il motivo e quindi rimandare a qualcosa di certificabile. Per esempio l’impegnativa medica, un appuntamento o la prenotazione, se si parla di spostamenti per attività sanitaria. In caso di spostamenti lavorativi, può bastare una scrittura del datore lavoro. In caso di assenza o mancata validità dell’autocertificazione, si potrebbe incorrere non solo divieto di transitare, ma ovviamente in sanzioni con ammenda da centinaia di queo e valenza penale (casi già accaduti, dalla prima giornata di entrata in vigore).

Regole di spostamento

Ecco come funziona la mobilità ridotta di Lombardia e delle 14 provincie toccate: sono da evitare spostamenti in entrata e in uscita, salvo che siano motivati. Le motivazioni sono di lavoro, prima necessità (es. verso esercizi che vendono generi di prima necessità non disponibili presso domicilio) oppure per questioni sanitarie. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione invece per soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

ANDARE AL LAVORO. Ovviamente si può andare al lavoro con la modalità preferita, auto o mezzo personale piuttosto che mezzi pubblici, ma serve autocertificarlo, in caso di controllo. In pratica deve sussistere la reale necessità, evidenziabile. Se per esempio il datore di lavoro ha attivato lo Smart-working o altre misure (congedo e ferie) potrebbe decadere la poi necessaria certificazione, da esibire in caso di verifiche.

ANDARE DAL MEDICO O FARE ESAMI. Si può andare a fare controlli medici o esami, contando di verificare la situazione aggiornata. Nelle zone colpite spesso vi sono annullamenti e rinvio date.

TORNARE A CASA. È sempre consentito il rientro a domicilio. Questa regola è utile per chi abbia dubbi nel muoversi uscendo dalle zone arancio, per timore nei rientri a casa arrivando da zone “libere”: a oggi sono tutti permessi.

AUTOSTRADE. Muovendosi sulle autostrade non ci sono blocchi o divieti, salvo arrivare ai confini della zona arancione. Dovendo evitare gli spostamenti, vige anche ai caselli la giustificazione di transitare solo per lavorare o per prima necessità, piuttosto che i dovuti motivi di salute (vedi sopra e modulo autocertificazione).

SUD ITALIA. Una volta usciti dalla zona arancione, si potrebbe incorrere in misure di quarantena giungendo altrove. Avviene secondo l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti e verifica dei casi quando si giunge per esempio in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania o Toscana (ovviamente partendo da Lombardia o dalle 14 province interessate).

FRONTALIERI. I frontalieri a oggi possono andare a lavorare, per esempio in Svizzera e poi tornare. Da verificare anche in questo caso la giustificazione e se i datori lavoro non abbiano attivato modalità da remoto.

MERCI. Le merci possono entrare e uscire dalle zone arancio, trattandosi di attività lavorative. Che sia trasporto su strade con camion o altro, i conducenti dei mezzi trasporto si possono spostare all’interno delle aree di zona arancio, ma solo per esigenze di consegna o ritiro materiali.

ISTRUZIONE. In zona arancio, fino a inizio aprile, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (asilo, scuola materna) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università. Stop ai corsi professionali, i master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati. Se non ci si muove più per andare in luoghi di istruzione, resta la possibilità di attività formativa a distanza. Possono proseguire solo corsi per i medici in formazione specialistica, di medicina generale e le attività dei tirocinanti.

RELIGIONE E CERIMONIE. L’apertura dei luoghi di culto è possibile, con misure che evitano alta concentrazione di persone. Ci si può andare anche con mezzi proprio ma essendo sospese tutte le cerimonie, anche civili, non ci si reca invece a matrimoni o altro, riti inclusi quelli funebri.

ATTIVITÀ COMMERCIALI. Ci si può spostare per andare in locali come bar o ristoranti, ma solo dalle ore 6 alle 18, con rispetto distanza di sicurezza una volta a destinazione. Nei giorni festivi e prefestivi chiuse le medie e grandi strutture vendita, i centri commerciali e i mercati rionali. La chiusura non vale per farmacie, parafarmacie e negozi alimentari.

SPORT & TEMPO LIBERO. Nella zona arancione sono chiuse molte attività tipiche da tempo libero e sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina. Nello specifico sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (salvo prestazioni rientranti di assistenza). Sono chiusi anche gli impianti sciistici. Non ci si sposta più per seguire eventi culturali, sociali e ricreativi. Chiusi anche musei o luoghi di cultura. Niente manifestazioni, grandi i minori, di carattere culturale, ludico e anche fieristico. In zona arancio praticamente niente più cinema, teatro, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, bingo. Tanto meno concerti, discoteche e locali assimilati.

NIENTE PATENTE. Sono sospesi anche gli esami di idoneità per la patente guida, auto e moto, con proroga di validità ai fogli rosa.