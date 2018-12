FCA: «Con ecotassa salta piano 2019-2021»

Il sistema bonus-malus non piace a FCA, soprattutto nella parte del “malus” che farebbe lievitare di qualche centinaio di euro il prezzo delle utilitarie. Lo ha messo nero su bianco il Lingotto in una lettera firmata dal responsabile per il mercato EMEA Pietro Gorlier e indirizzata al Consiglio Regionale del Piemonte, che aveva chiesto al Gruppo un incontro per spiegare gli investimenti in programma.

Lo scorso novembre FCA aveva infatti annunciato 5 miliardi di investimenti tra il 2019 ed il 2021 destinati agli stabilimenti italiani. In cantiere ci sarebbero la 500 elettrica da realizzare a Mirafiori, insieme a tredici novità, tra modelli inediti e restyling, da produrre nel resto degli stabilimenti italiani. «Questo piano industriale è basato sulle più aggiornate previsioni di mercato e sull'attuale impianto normativo e regolatorio del settore», ha detto Gorlier.

Ma se in teoria il sistema di incentivi/disincentivi dovrebbe stimolare il settore, «Il sistema di bonus-malus, qualora attuato secondo l’impianto approvato in prima lettura alla Camera, inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore, costruttori e filiera, estremamente delicata, modificando le assunzioni alla base del nostro piano industriale. Siamo pertanto costretti a declinare la nostra partecipazione al Consiglio, in quanto non saremmo in grado, né di confermare il piano industriale nella sua integralità, né di proporre scenari alternativi, dovendo ancora quantificare con precisione tale impatto», ha scritto Gorlier al presidente del consiglio regionale del Piemonte Nino Boeti.

«Le preoccupazioni di FCA sono immotivate. La norma in discussione in Senato, come ha annunciato il Ministro Di Maio verrà rivista trovando un accordo tra le esigenze ambientali, di tutela della salute, del comparto produttivo e dei consumatori, favorendo l’acquisto di auto ecologiche. Una misura che va proprio nella direzione del piano FCA che, pur con anni di ritardo, ha scelto di puntare finalmente sull’elettrico», ha dichiarato Giorgio Bertola, candidato presidente per il Piemonte del M5S.