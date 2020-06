FCA nega la Tipo Abarth, Se fosse Maserati a sfornare la compatta italiana che ridicolizza le tedesche?

A breve vi racconteremo di varie novità per Maserati, che non sono solo MC20 o Ghibli 2021. Non solo motoroni a 6 e 8 cilindri.. Pare. Allora, visto che FCA per le compatte di segmento C fatica a reggere il confronto in fascia media, con Tipo e Giulietta, perché non pensare di usare le sinergie con il Tridente?

Ci fermiamo qui, nella fantasia, ma state certi che dietro, a livello hardware, le risorse per fare impallidire tutti i rivali (specie tedeschi, BMW inclusa) ci sono tutte, tra Emilia e Piemonte. È questione industriale, di economie e redditività. Allora, rimanendo nelle ipotesi, ecco un render di FCA Maserati Fiat Tipo Evo, magari turbo ibrida con 300 CV e passa.

Volumi di vendita pochi, ma attenzioni, commenti e qualche premio per giro in pista o concorso di bellezza, ci starebbero.