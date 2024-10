KZR Championship, ecco come si è conclusa la stagione 2024

Ecco come si è conclusa la tappa finale del KZR Championship 2024







Dopo una stagione ricca di spettacolo e di battaglie entusiasmanti, cala il sipario sul KZR Championship 2024. A coronare l’ultima tappa della stagione i cordoli del circuito internazionale d’Abruzzo, che ha esaltato le qualità dei piloti mettendoli al tempo stesso a dura prova con curve tecniche e tratti di pista velocissimi. Una tappa che è stata fondamentale per decretare i vincitori di questo 2024, tranne Giuliano Ghidini, Rotax GP già campione dalla tappa precedente, tutti i campioni si sono decisi tra le curve di questa ultima tappa. Scopriamo insieme cosa è successo in una delle tappe più mozzafiato dell’anno! Per la categoria Rotax 18+ troviamo in pista le consuete tre classi: Sport, GP e Gentleman. Il più veloce in assoluto nelle prove cronometrate è Aldo Ottavio Nappa, classe Sport, che con il suo 1'01''077 si impone leader della categoria. Per la classe Gentleman primeggia Giuliano Ghidini che firma il tempo di 1'01''121 e conquista la seconda posizione assoluta. Per la classe GP il più veloce è Matteo Colangelo, che con il suo 1'01''180 segna il quinto tempo assoluto. Primi a scendere in pista i piloti dei gruppi A-B dove parte dove benissimo Colangelo che si mette subito in prima posizione cercando di impensierire Nappa in testa al gruppo, nella bagarre si infila anche Ghidini e i tre iniziano ad andar via insieme. Già nel primo giro anche Mirko Ricchi riesce a rimanere molto vicino tanto da prendere la seconda posizione approfittando della lotta fra Colangelo e Ghidini. Dalla bagarre ne esce con delle problematiche tecniche Colangelo che, a causa di una foratura, arretra fino all'ultima posizione. Nappa si conferma saldamente primo e Ghidini si riprende la seconda posizione, iniziando a giocare “all'elastico”. La lotta si consuma fra Ricchi e Roberto Maria che riesce, nelle fasi finali di gara, a prendere la terza posizione assoluta. Bagarre accesissima anche fra Daniele Paganin e Riccardo Mauthe con quest'ultimo che nonostante sorpassi al limite con due ruote sull'erba riesce a instaurarsi in quinta posizione. Quinta posizione che viene insidiata fino alla fine da Mattia Corbetta e Paganin, ma che rimane saldamente nelle mani di Mauthe. RISULTATI 1. Nappa 2. Ghidini 3. Maria 4. Ricchi 5. Mauthe 6. Corbetta 7. Paganin 8. Pepe 9. Caiola 10. Cannata 11. Colangelo

Per i gruppi C-D parte davanti a tutti, Valerio Silvestri in lista per il titolo nazionale della Rotax Sport. Silvestri riesce a mantenere la testa della gara ma Matteo Smaldone, suo diretto avversario, finisce sul cordolo già prima di curva uno e perde nel primo giro due posizioni. Vincenzo Califano, intento a collezionare punti importanti per decretarsi vincitore della classe Rotax GP, si porta secondo ma poche curve dopo subisce il sorpasso di Smaldone che tenta di recuperare sul leader Silvestri. I giri di Smaldone diventano giri di qualifica per recuperare su Silvestri, mentre alle loro spalle Michele Albiero sembra mettere nel mirino Califano ma non riesce a portarsi abbastanza vicino da tentare l'attacco. Ci prova invece in tutti i modi Smaldone che arriva alle spalle di Silvestri, che da vero professionista difende la posizione e guadagna proprio nelle ultime curve metri fondamentali per portare a casa la vittoria. RISULTATI 1. Silvestri 2. Smaldone 3. Califano 4. Albiero 5. Audisio 6. Cantile 7. Longo 8. Carpenedo 9. De Belardini 10. Riccio Per i gruppi A-D ancora una volta una partenza mozza fiato. Una scheggia Colangelo che si porta primo, con Smaldone che retrocede per poi riportarsi in seconda posizione già nelle primissime fasi di bagarre. Recupera bene Maria che si impone terzo, mentre scivola quinto alle spalle di Luca Longo, il pole man Nappa. Ancora qualche problemino per Colangelo, a causa di un ape lo vediamo dimenarsi perdere più volte la traiettoria, per sistemarsi il casco e liberarsi dal fastidio della puntura. Leader in quel momento Colangelo si vede passare sia da Smaldone che da Maria. Smaldone fugge mentre Colangelo, Maria e Nappa mettono in scena una bella lotta che avvantaggia notevolmente il leader. Non mantiene lo stesso passo Nappa che si vede poco dopo passare anche da Longo. Le posizioni rimangono tali fino alla bandiera a scacchi che assegna punti molto importanti a Smaldone, che costringono Silvestri a rispondere nelle manche successive. RISULTATI 1. Smaldone 2. Colangelo 3. Longo 4. Nappa 5. Maria 6. Pepe 7. Paganin 8. Riccio 9. Audisio 10. Cantile 11. Cannata

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

Nella manche che coinvolge i gruppi B-C Ghidini parte davanti a tutti e mantiene la leadership. Silvestri si incolla a Ghidini e inizia a studiarlo, tentando anche un sorpasso, ma alle loro spalle Corbetta e Califano non mollano e oltre che darsi fastidio puntano alla coppia in testa. I quattro rimangono veramente vicini e inaspettatamente Califano riesce a metà gara a sorpassare sia Silvestri che Ghidini. Silvestri passa Ghidini che nella bagarre perde la posizione anche su Corbetta. Ma il tutto si decide all'ultima curva dove Silvestri di forza con una staccata perfetta prende la leadership su Califano e si porta a casa la vittoria. Silvestri sapeva che doveva vincere per mantenere il passo, ma sfortunatamente una penalità per il musetto reclinato farà perdere posizioni sia a lui che a Ghidini, lasciando la vittoria nelle mani di Califano che si laurea così campione per la classe Rotax GP. RISULTATI 1. Califano 2. Corbetta 3. Ricchi 4. Ghidini 5. Silvestri 6. Mauthe 7. Carpenedo 8. Albiero 9. Caiola DNF De Belardini Per la penultima manche dell'anno scendono in pista i gruppi A-C con Nappa che parte primo e mantiene la leadership, ma già nel secondo giro se la vede soffiare da Silvestri. Ai primi due rimane ancora vicinissimo Colangelo, mentre dietro di loro si crea un po’ di margine fra Califano e Maria. Califano riesce però a recuperare e a passare Colangelo, mettendo nel mirino Nappa ed incollandosi al suo paraurti. Mentre Maria si fa sotto a Colangelo, Califano passa Nappa e si mette alle spalle dell'indiscusso leader Silvestri. I primi tre rimangono in questo ordine fino alla fine della gara, mentre Maria affonda il colpo proprio nelle ultime curve della gara. RISULTATI 1. Silvestri 2. Califano 3. Nappa 4. Maria 5. Colangelo 6. Albiero 7. Paganin 8. Carpenedo 9. Pepe 10. Cannata DNF De Belardini Ultima manche con i gruppi B-D, dove Ghidini tenta subito la fuga seguito da Smaldone. Alle loro spalle Longo e Corbetta li seguono poco distanti. Nel corso del terzo giro Smaldone passa Ghidini, che poco dopo si vede passare anche da Longo. Ghidini intorno alla metà gara si riprende la posizione ma proprio nella lotta un contatto lo fa girare. Smaldone va a condurre in solitaria, mentre rimangono vicini Longo e Corbetta. Con la vittoria Smaldone conquista i punti fondamentali per ottenere lo scettro di campione 2024! RISULTATI 1. Smaldone 2. Corbetta 3. Longo 4. Ghidini 5. Ricchi 6. Audisio 7. Riccio 8. Caiola 9. Mauthe 10. Cantile

Per la categoria Fisaps è Luigi Milano che fa segnare il miglior tempo in 1'03''218 e conquista la Pole Position di giornata. In Gara1 partono ordinati senza grandi variazioni, un cambio però c'è già nel corso del secondo giro con Giuseppe Pelosi che si prende momentaneamente la testa della gara, salvo poi vedersi sopravanzare nuovamente da Milano. Intorno alla metà gara Roberto Manfredi deve guardarsi le spalle da Tonio Farina, nella bagarre però Manfredi ha la peggio e si gira lasciando strada libera a Farina. Proprio nel corso del penultimo giro, Pelosi si porta praticamente attaccato a Milano e proprio nel tentativo di sorpasso sbaglia e per poco non si gira, lasciando via libera alla fuga di Milano. Punti decisivi fra i due che si giocano la leadership del campionato e la vittoria stagionale. RISULTATI: 1. Milano 2. Pelosi 3. Rabbeni 4. Farina 5. Manfredi 6. Turco Anche in Gara2 parte bene Milano, ma già nel corso del primissimo giro un errore lo porta al testacoda. Questo cambia le sorti, Pelosi si instaura in testa e Milano tenta il recupero. Riesce in fretta a recuperare la seconda piazza e proprio mentre cercava di recuperare metri a suon di giri veloci si vede davanti Pelosi che rallenta e si ferma a bordo pista, costretto al forfait. Non una sorte che piace a Milano, che in ogni caso con rammarico per l’avversario va a vincere la gara e a portare a casa nuovamente il titolo nazionale per la categoria! RISULTATI: 1. Milano 2. Rabbeni 3. Manfredi 4. Farina 5. Turco DNF Pelosi

Per la categoria Junior conquista la prima casella schieramento Mauro Palermo con il tempo di 59''.701'''. Primi a scendere in pista i gruppi A-B che partono benissimo e molto ordinati. Giovanni Barone già dalle prime curve tenta di impensierire la seconda posizione di Andrea Cerbone. Mentre Palermo tenta fin da subito di scappare; si forma un quartetto in lotta alle sue spalle con: Cerbone, Alfredo Celentano, Barone e Gianmarco Varini. La lotta si consuma molto accesa fra Celentano e Barone, che più di una volta si scambiano la posizione, con quest'ultimo che però perde un pochino il ritmo e scivola fino alla quinta posizione. Ritmo che invece viene decisamente incrementato da Varini negli ultimi giri, che risale anche la posizione su Cerbone e si instaura in terza posizione assoluta. Vince Palermo con ampio margine e ipoteca la vittoria di campionato già in questa prima manche. RISULTATI 1. Palermo 2. Celentano 3. Varini 4. Cerbone 5. Barone 6. Ricca 7. De Gaetano 8. Sabatino L 9. Marcon 10. Sabatino N Seconda manche con i gruppi B-C con Cerbone che parte benissimo e tenta subito di mantenere la leadership, ottima partenza di Celentano che alle spalle del leader prova a sbarazzarsi di Pietro Cargnel. Cerbone e Celentano iniziano a mettere a segno giri veloci per incrementare il più possibile il margine con gli inseguitori. Mentre i primi due fuggono indisturbati dietro di loro si crea un gruppo delle meraviglie con Mirko Graziani, Cargnel, Lorenzo Bruni e Valerio De Gaetano. Tra i quattro la lotta è serratissima, molteplici gli scambi di posizione. Fondamentali però gli ultimi due giri con De Gaetano, che stava da qualche giro comandando il gruppetto che si vede sopravanzare da tutti e tre gli avversari e Bruni che da sesto passa in terza posizione. Proprio Bruni conquisterà il terzo gradino del podio per la manche, ma De Gaetano con l'ultima prova di forza riesce all'ultima curva a riprendersi almeno la quarta posizione. Al fotofinish Graziani e Cargnel dove il primo avrà la meglio. RISULTATI 1. Cerbone 2. Celentano 3. Bruni 4. Sabatino 5. Mastellari 6. De Gaetano 7. Graziani 8. Cargenl 9. Ghidorzi DNF Sabatino L Per la terza manche con i gruppi A-C è ancora Palermo a partire davanti e già dai primi metri fugge dal gruppo, seguito da Cargnel ma dietro di loro la vera lotta! Barone e Bruni iniziano ad infastidirsi, con Bruni che ha la meglio e si instaura in terza piazza e con Varini che si mette di forza in quarta posizione e si porta dietro praticamente tutto il gruppo. Le posizioni si congelano praticamente intatte con l'elastico fra Palermo e Cargnel e fra Varini e Ricca. Così si congeleranno per il resto della gara con la bandiera a scacchi che sancirà la vittoria di Palermo che si laurea campione nella stazione 2024. RISULTATI 1. Palermo 2. Cargnel 3. Bruni 4. Varini 5. Ricca 6. Mastellari 7. Barone 8. Ghidorzi 9. Graziani 10. Marcon

Per la Next Generation pole position per Alessandro Tersigni con il suo tempo di 1'04''067. In partenza di Gara1 sarà però Alessandro Angelini a tentare subito il sorpasso ma che non riesce di fatto a completarsi. La lotta fra i due è veramente serrata, diversi gli scambi di posizione nei primissimi giri e tantissimi incroci di traiettoria, fino al contatto nel corso del terzo giro. Purtroppo la peggio è per Angelini che quasi finisce in testacoda e che perde tanto tempo ma anche la posizione su Francesco Contaldo. La gara diventa una rimonta serrata per Angelini che riesce a portarsi a poco più di mezzo secondo da Tersigni ma che non riesce a sferrare l'attacco. RISULTATI 1. Tersigni 2. Contaldo 3. Angelini 4. Amabili 5. Cimino In Gara2 Partenza lampo per Angelini e Contaldo che bruciano il poleman Tersigni. I primi tre rimangono incollati, quasi uno l'ombra dell'altro. Ai tre si unisce Mattia Amabili e da qui è il tutto per tutto per Contaldo ed Angelini per aggiudicarsi il titolo nazionale. Contaldo si attacca a Tersigni, mentre fa la stessa cosa anche Amabili su Angelini. Entrambi i sorpassi saranno portati a casa prima della bandiera a scacchi, conti alla mano i punti saranno sufficienti a Contaldo per diventare campione della categoria! RISULTATI 1. Contaldo 2. Tersigni 3. Amabili 4. Angelini 5. Cimino Alessandra Guidi