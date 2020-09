La Ferrari usata per allenarsi a golf: 3 milioni di Euro scambiati per una “buca” [VIDEO]

Il giardino di una lussuosissima villa, una La Ferrari Aperta di colore nero e un noto golfista. Come mescolare tutto questo? Semplice, il giardino diventa il campo da golf e il golfista il protagonista di un video che sta spopolando in rete e in cui la hypercar da diversi milioni di Euro viene utilizzata come “buca”. E’ quello che ha fatto Ian Poulter, famoso (e eclettico) giocatore di golf che non ha esitato a rischiare di colpire il suo gioiello italiano con una pallina. L’uomo, dopo aver posteggiato l’auto con i finestrini aperti, si è posizionato sullo spazio di tiro e ha lasciato partire un colpo magistrale, con la pallina che ha attraversato i due finestrini senza provocare alcun danno alla hypercar.