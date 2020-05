La Sicilia cancella il bollo auto 2020

Alla luce delle difficoltà economiche per le famiglie che derivano dalla crisi Coronavirus, la Sicilia si appresta a cancellare in alcuni casi il bollo auto 2020.

L’Assemblea Regionale nelle scorse ore ha infatti approvato la legge di stabilità della Regione Siciliana per il periodo 2020-2022, nella quale è stato accolto un emendamento dell’onorevole Luigi Sunseri, votato anche da altre forze politiche, che per il 2020 cancella il bollo per le autovetture sino a 53 kW che siano di proprietà di soggetti che non superino i 15 mila euro annui di reddito.

Inoltre saranno esentate dal bollo anche le autovetture che, indipendentemente dai kW, hanno più di dieci anni di vita. Esentate, inoltre, le vetture di proprietà di associazioni di volontariato e Onlus.

Per le vetture la cui scadenza del bollo era prevista tra l’8 marzo e il 31 ottobre 2020, il pagamento è sospeso fino al 30 novembre 2020.

Al momento le altre Regioni che hanno sospeso e prorogato il pagamento della tassa automobilistica sono le seguenti.

Piemonte: il bollo in scadenza a marzo, aprile e maggio si potrà pagare entro il 30 giugno 2020.

Emilia Romagna: il bollo in scadenza a marzo e aprile si potrà pagare entro il 30 giugno 2020.

Lombardia: il bollo auto in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31maggio 2020 potrà essere pagato entro il 30 giugno 2020. Per i 10 comuni della zona rossa la sospensione parte dal 23 febbraio 2020.

Toscana: il bollo auto in scadenza entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio potrà essere pagato entro il 30 giugno 2020.

Lazio: il bollo auto in scadenza dal 3 marzo al 31 maggio 2020 potrà essere pagato entro il 30 giugno 2020.

Campania: il bollo auto in scadenza dal 24 marzo al 31 maggio potrà essere pagato entro il 30 giugno 2020

Marche: il bollo auto in scadenza dall’8 marzo al 30 giugno 2020 potrà essere pagato entro il 31 luglio 2020.