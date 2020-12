Lamborghini: “With Italy, for Italy”, magiche visioni

Non solo supercar, ma anche cultura: Automobili Lamborghini trasforma “With Italy, for Italy”, il progetto culturale lanciato lo scorso settembre sui propri canali social per valorizzare e supportare l’Italia in un momento di importanti sfide, in un raffinato libro fotografico, prodotto editoriale d’alto livello.

Edito da Skira, “With Italy for Italy – 21 visioni per una nuova guida”, vero atto d’amore dell’Azienda di Sant’Agate Bolognese per il proprio Paese, racconta in ventun narrazioni per immagini il nostro patrimonio nazionale, impregnato di arte, storia, bellezze naturali e architettoniche.

Ne viene fuori un’Italia che è anche terra di tradizioni, eccellenze, estro, ricerca estetica e innovazione, tutte caratteristiche presenti nel DNA del marchio del Toro.

Venti talenti italiani della fotografia contemporanea interpretano venti regioni insieme a venti Lamborghini del passato e del presente, ognuno secondo il proprio stile; a questi artisti si è unita la grande fotografa Letizia Battaglia, a cui è stata affidata la speciale interpretazione dell’amata Palermo.

Le 240 pagine del libro racchiudono immagini di grande impatto, alla costante ricerca di armonia tra territori, persone e supersportive Lamborghini.

Per confermare il valore culturale del volume, la prefazione è stata affidata a Davide Rampello, regista e direttore artistico, che coglie il senso profondo del progetto di Automobili Lamborghini; oltre a lui, nella prefazione, c'è anche Stefano Guindani, art director di “With Italy, for Italy” e tra i più noti esponenti italiani della fotografia di moda e lifestyle.

Gli artisti coinvolti sono Letizia Battaglia (Palermo), Stefano Guindani (Sicilia), Davide De Martis (Sardegna), Guido Taroni (Calabria), Gabriele Micalizzi (Puglia), Camilla Ferrari (Basilicata), Marco Casino (Campania), Roselena Ramistella (Molise), Valentina Sommariva (Abruzzo), Anna Di Prospero (Lazio), Wolfango Spaccarelli (Marche), Alessandro Cinque (Umbria), Gabriele Galimberti (Toscana), Piero Gemelli (Emilia-Romagna), Marco Valmarana (Veneto), Mattia Balsamini (Friuli Venezia Giulia), Simone Bramante (Trentino Alto Adige), Vincenzo Grillo (Lombardia), Chiara Mirelli (Piemonte), Alberto Selvestrel (Liguria), Fulvio Bugani (Valle d’Aosta).

Il volume, che può essere un’interessante idea per un regalo in questo periodo natalizio, è in vendita nelle librerie, sullo store on-line di Lamborghini (www.lamborghinistore.com/newsletter/locate.php?product=16032), su quello dell’editore (www.skira.net) e sulle principali piattaforme e-commerce; prezzo, 60 euro.