Supercar Plugin made in Emilia? No turbo? Nuova Lamborghini V12 PHEV [Aventador ibrida]

Ferruccio manca da molto. I tedeschi invece sono ben presenti nella gestione, con un SUV derivato dal loro mondo industriale che riempie lo stabilimento nuovo e le casse. Ora basta Domenicali, come capo e… Che succedera a Lamborghini? Nulla di tremendo, se è fortunatamente vero quanto si appresta ad avallare il nuovo dirigente massimo, Winkelmann: arriva una nuova supercar Lamborghini ibrida “giusta”.

Niente snaturamenti per la rinnovata Aventador, con motore ancora degno di M maiuscola. Ovvero V12 aspirato, però ibrido. Non ci sono conferme e dettagli precisi, della nuova motorizzazione simbolo di Lamborghini per tutti gli appassionati nel mondo. Quanto trapela, ricamando il giusto da alcune dichiarazioni circolate sui media in questo periodo, è un passaggio all'ibrido plug-in per le nuove Lambo V12 Euro7.

Un Motore Lamborghini, pare che ne faranno ancora Euro7

Davanti EV dietro V12

Chi ne ha guidata almeno una, di Lambo vera, sa che è abbastanza assurdo da immaginare ma al contempo probabilmente ancora gradevole e forse... Eccitante. Di certo dovuto, come hanno già fatto i rivali dall'altra parte del fiume (Ferrari, ibrida). Come può non esserlo una Lamborghini pura, con V12, emozionante e “tesa”? Speriamo allora che la parte telaistica e quella di motore elettrico siano all’altezza del blasone come sempre, per fare rimanere con le sensazioni forti il giusto anche mentre il V12 è spento e la nuova supercar Lamborghini viaggia a Zero Emissioni.

La Lamborghini ibrida che abbiamo conosciuto come modello pre-serie, Sian

Questione di ciclo emissioni da rispettare, di combinata imposta a tutti. Ma Lamborghini non può adattare quanto usano altri, un V12 plugin non è da tutti e se lo vedremo sarà certo da restare a bocca aperta, come sempre, appena si accendono i 12 cilindri e verticalizzano le farfalle. Poi l’elettrico che permette di non buttar fuori gas per alcuni Km (quanti? ne basteranno poche decine) magari aiuta parecchio in alcune fasi di erogazione e non solo… Certo, restano ingombri e pesi, ma dedicare l’asse anteriore alla trazione elettrica permette, pare, alcune soluzioni inedite per dare guidabilità e assistenze al pilota.

Ecco, una Lambo blasfema che non accende il motore e vedi passare come fosse guasta, o verso il rimessaggio, invece: solo a pensarla vien già voglia di guidarla!