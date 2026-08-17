Lo schiaffo di Chery a Land Rover: 818 cavalli a 50mila dollari per il SUV che gli inglesi non sanno più fare

Senza loghi britannici sulla carrozzeria, con 818 cavalli sotto il cofano e un prezzo di partenza attorno ai 50.000 dollari, il nuovo SUV della joint venture asiatica ha registrato 10.000 ordini in sole 48 ore.

C'è stato un tempo in cui il nome Freelander rappresentava la porta d'accesso al mondo Land Rover: un SUV compatto, pratico e orgogliosamente britannico. Oggi, quel nome è diventato il simbolo della velocità con cui l'industria automobilistica cinese sta cannibalizzando i segmenti premium, prendendo in prestito i blasoni europei per riempirli di una tecnologia che, alle nostre latitudini, ci sogniamo.

I numeri, d'altronde, parlano chiaro e fanno rumore: più di 10.000 pre-ordini in sole 48 ore dall'apertura delle vendite (iniziate lo scorso 14 agosto). È questo il biglietto da visita del nuovo Freelander 8, il maxi-SUV nato dalla joint venture Chery-Jaguar Land Rover. La cosa più ironica (e forse la più indicativa) di tutta questa operazione commerciale? Sulla carrozzeria della vettura non c'è traccia di un singolo logo Land Rover. Il marchio Freelander ora cammina con le proprie gambe, parla fluentemente mandarino e ha appena rifilato uno schiaffo morale a chi pensava che per vendere SUV di lusso servisse per forza un heritage secolare.

Se state pensando a un classico "fuoristradino", siete fuori strada. Il Freelander 8 è un leviatano di 5,11 metri di lunghezza (che diventano 5,18 se si estrae il gancio di traino motorizzato), largo oltre due metri e con un passo di oltre tre metri. Dimensioni da Range Rover, ma con un'architettura tecnica EREV (Extended Range Electric Vehicle) a 800V che fa impallidire i listini europei.

Sotto il cofano lavora un sistema ibrido mostruoso, capace di scaricare a terra 610 kW di potenza totale (ben 818 cavalli) e 813 Nm di coppia, il tutto scaricato a terra grazie a un doppio motore elettrico, con quello posteriore dotato addirittura di una trasmissione a due velocità. A generare l'energia quando la spina non c'è, pensa il solito quattro cilindri da 1.5 litri turbo che funge esclusivamente da generatore. Inoltre, Chery dichiara un'efficienza termica del 45,79%, capace di produrre 3,7 kWh di elettricità per ogni litro di normale benzina a 92 ottani.

E se preferite viaggiare a batteria, il pacco accumulatori CATL Freevoy da 60,3 kWh garantisce 310 km di autonomia elettrica dichiarata (ciclo CLTC) e, grazie all'architettura a 6C, passa dal 20 all'80% in appena 12 minuti.