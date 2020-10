Stop auto diesel fino a Euro4, Sulla carta: ecco il sistema che concede di circolare dopo l’epifania 2021 [10K]

Che brutto rumore e che fumo odoroso, le auto con il motore che va a gasolio. Eppure sono la base del trasporto personale o di merci nel lungo raggio, per tutti. Considerazioni esagerate a parte, la Lombardia è pronta a bloccare la circolazione delle auto diesel fino a Euro4 a partire da gennaio 2021. Dopo le Festività per molti sembrava di dover lasciare l’auto diesel senza FAP ferma, o di dover necessariamente “rottamarla” per un cambio auto con incentivi. Esiste invece la scappatoia, ufficialmente approvata dalla Regione. Si chiama Move-in (Monitoraggio dei VEIcoli Inquinanti) e varrà in Lombardia ma, secondo alcuni, in futuro molto breve anche in Piemonte.

Divieto, ma non se si paga

Il sistema di tracciatura Move-in si basa su una scatola nera ed evita di stare a gestire troppe deroghe che ogni anno devono “condire” le norme sul blocco circolazione, con lotte tra chi difende interessi ambientali e chi invece quelli degli automobilisti lavoratori. In tema di blocchi circolazione 2020 e 2021 quindi, anche le auto considerate “cattive” me non storiche, come le diffusissime diesel euro3 ed euro4, che non dovrebbero circolare (lunedì - venerdì dalle 8,30 alle 18,30) si salvano.

Almeno dai blocchi stagionali (sono esclusi quelli di emergenza). In pratica installando la scatola nera si evitano multe. A ogni tipo di vettura, secondo l’omologazione, è concesso un numero di chilometri annui. Ovviamente più l’auto è inquinante, meno può circolare, ma almeno non è bloccata del tutto.

Quanti chilometri si possono fare

Un'auto euro 0, benzina o diesel, percorre massimo mille chilometri l'anno. Se si tratta invece di veicolo leggero, i km sono 2mila. Le percorrenze salgono poi arrivando ai noti diesel euro 4, che possono fare 8 mila chilometri l’anno (9 mila se furgone, 12 mila se Tir o autobus). Differenze potrebbero esserci tra zona e zona, addirittura su periodi dell’anno in cui avviene il conteggio, per cui meglio sempre riferirsi alle norme della propria regione, aggiornate stagionalmente.

Discorso a parte da approfondire, quello dei “bonus”. Ovvero si aumentano i chilometri liberi guidando in modo “eco”. La App di gestione Move-in offre in ogni caso segnali chiari, prima di avviare l’auto e rischiare una multa: verde: si circola; rosso: fine dei km.

La tabella con i km fruibili aggiornata per il 2021 in Lombardia

Move-in quanto costa

Il costo del sistema Move in per circolare d’inverno o durante le limitazioni, con la macchina anche diesel euro4, è di 50 euro per il primo anno (30 di montaggio) e a seguire in abbonamento 20 euro l'anno.