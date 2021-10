Sud Sardegna, rubano auto e si schiantano contro un palo

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muro perimetrale del cortile di una casa e un palo della luce. Protagonista dell'incidente, occorso a Siurgus Donigala, nel sud della Sardegna, è un ventenne. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, sia il conducente della vettura, una Fiat Panda, che il passeggero, un minorenne di sedici anni, entrambi residenti a Siurgus Donigala, sono rimasti illesi. I Carabinieri, intervenuti dopo lo schianto per i rilievi del caso, hanno scoperto che il ragazzo aveva trafugato l'auto - di proprietà di un allevatore sessantacinquenne - parcheggiata nel cortile dell'abitazione dell'uomo. Il ventenne è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e per guida senza patente: non l'aveva mai conseguita.