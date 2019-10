Tesla Supercharger, raggiunta quota 300 in Italia. La mappa

Sono ora 300 le colonnine di ricarica rapida per vetture elettriche Tesla Supercharger installate in Italia: di recente alla rete si sono aggiunte Borca di Cadore (BL), Tarquinia (VT) e Vicenza, per un totale di 33 stazioni e 300 Supercharger singoli. Il Supercharger di Vicenza, situato all’interno del centro commerciale Le Piramidi, consta di 12 colonnine; la città di Vicenza è stata scelta per la posizione strategica su uno dei nodi autostradali più importanti d'Italia.

La stazione di Tarquinia, dotata di 10 colonnine, si trova nei pressi di Civitavecchia, in una posizione favorevole per chi si muove lungo la costa tirrenica e chi si deve imbarcare verso la Corsica o la Sardegna. Sempre in ottica vacanziera, ma in questo caso invernale, è la stazione di Borca di Cadore, con 8 Supercharger: consente la ricarica a chi vuole raggiungere Cortina d'Ampezzo o altre località sciistiche in zona.

La ricarica attraverso i Tesla Supercharger è gratuita per i possessori di Model S e Model X. Recentemente la casa di Palo Alto ha aggiornato la maggior parte delle colonnine europee, per fornire fino a 150 kW di potenza. Un upgrade al software delle vetture, invece, consente il riscaldamento della batteria per prepararla al meglio alla ricarica.

Qui è possibile consultare la mappa dei Tesla Supercharger in Italia.