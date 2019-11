Viadotti a rischio: ecco quali e dove sono

Al momento non ci sono vittime, ma il crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona e la voragine che si è aperta sulla A21 Torino-Piacenza tra Asti e Villanova, potevano avere conseguenze ben più gravi. Due episodi, accaduti in un solo giorno, che gettano dubbi sulla solidità delle nostre infrastrutture stradali, soprattutto in casi di eventi meteorologici critici come le forti piogge delle ultime ore.

Gli stessi dubbi che si sono sollevati dopo quanto accaduto con il crollo del Ponte Morandi nell’agosto del 2018, quando il CNR lanciò l’allarme: sono oltre 10.000 i viadotti a rischio, per via dell’età del calcestruzzo armato, il materiale di gran lunga più usato per le opere civili, che dopo 50 anni inizia a degradarsi e necessita di un attento monitoraggio e costante manutenzione.

Lo scorso anno a stilare una lista dei viadotti maggiormente a rischio fu l’associazione di consumatori Codacons, che indicò proprio quel tratto della A6 tra quelli in condizioni più critiche. Di seguito vi riproponiamo la lista dei ponti a rischio regione per regione del Codacons.

Abruzzo

Viadotti A24-A25 di Popoli, Svincolo Bussi, Tornimparte

A25 nel tratto che collega Pratola Peligna a Cocullo

Tutti i viadotti autostradali A24 e A25

Basilicata

Viadotto “Carpineto I” di 241 metri sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano

Ponte San Nicola di Palazzo San Gervasio

Viadotto Scescio a Barile, Potenza-Melfi, s.s. 658

Calabria

4 Viadotti Fiume Mesima A2 tra Rosarno e Mileto (pericolanti e sotto sequestro)

Variante 106 tratto A

Ponte Morandi, Catanzaro

Viadotto Cannavino (Celico – Cosenza)

Ponte Cannavino, SS107

Ponte Petrace, SS18 tra Gioia Tauro e Palmi

Ponte di Celico (Cannavino), SS 107

Viadotto Canalgrande di San Nicola Arcella (Cosenza)

Viadotto Stupino, A2 a Carpanzano (CS)

Viadotto S. Ruiz a Carpanzano (CS)

Viadotti “Emoli I” e “Emoli II” a San Fili (CS), SS107

Campania

Viadotto Manna, Ariano Irpino

Ponte alla foce del fiume Sele SP 175

A2, Viadotto Castellammare

Salerno, viadotto Gatto

Vietri, Viadotto Vietri

Napoli, Ponte di Carmiano tra S. Maria la Carità e Gragnano

Castellammare, viadotto San Marco

Atripalda (AV), Via Ferrovia, cavalcavia della SS7

Emilia-Romagna

Viadana-Borretto, Ponte sul Po

Colorno-Calsalmaggiore, Ponte sul Po

Ragazzola-San Daniele, Ponte sul Po

Castelvetro Piacentino-Cremona, Ponte sul Po

Friuli Venezia Giulia

Prato Carnico, ponte sul Degano

Lazio

Viadotto A12 Roma-Civitavecchia, tra Civitavecchia e S. Marinella

Roma, viadotto della Magliana

Civitavecchia, Ponte Via Braccianese Caudia

Tangenziale viadotto Tiburtina

Ponte che da via Pasquale Baffi permette di arrivare a Via di Villa Bonelli (zona Magliana), Roma

Ponte ferroviario che divide Piazza della Radio e via Ettore Rolli, Roma

Ponte Risorgimento, Roma

Ponte Flaminio, Roma

Liguria

Cairo Montenotte, Viadotto A6 Ferrania

Lombardia

Cavalcavia Isella, Lecco

Viadotto dei Lavatoi, Como

Milano-Meda, Ponte 14 all’altezza di via San Benedetto a Cesano Maderno (Km 140+228)

Milano-Meda, Ponte 12 all’altezza di via Alessandro Manzoni, Cesano Maderno (Km 139+318)

Milano-Meda, Ponte 10 all’altezza di via Maestri del Lavoro a Bovisio Masciago (Km 138+913)

Milano-Meda, Svincolo 26 (Km 142+974)

Ponte di Legno, Viadotto

Ponte del Passo, Sorico (CO)

Molise

Ponte del Liscione (diga del Liscione)

Viadotti sulla Trignina, SS 650

Viadotto Gamberale

Piemonte

Priero, Viadotto A6 Chiaggi

Fossano, Viadotto A6 Stura di Demonte

Autostrada Savona-Torino, all’altezza di Cadibona

Viadotto A6 tra Altare e Ferrania

Puglia

SS16 bis Viadotto, Trani

Tangenziale Est di Lecce per 11 Km, altezza uscita a destra 9B (Merine-Vernole-Melendugno)

Ponte girevole di Taranto

Sardegna

Cavalcavia SS131, Mesu Mundu

Sicilia

Autostrada Catania-Palermo, ponte Simeto

Agrigento, Viadotto Morandi

Porto Empedocle, ponte Spinola

Porto Empedocle, ponte Salsetto

porto Empedocle, ponte Zubbie o Re

Ponte sulla statale 18 tra Gioia Tauro e Palmi

Ponte sulla statale 107

Palermo, ponte di via Oreto

Viadotto Akragas 1 e 2, Statale 115 quater

Ponte sul fiume Salso, Licata

Strada statale 626 Caltanissetta-Gela (100m da Capodarso)

Ponte sul fiume Gornalunga lungo la S.P. 74 in prossimità dei territori comunali di Belpasso, Motta S. Anastasia, Paternò e Palagonia

Toscana

Firenze, Ponte Vespucci

Pontedera, superstrada che collega via dei Panieracci a via del Podere, frazione di Gello

Umbria

E45, Cavalcavia di Ponte San Giovanni

E45, Cavalcavia di Collestrada

Veneto

San Donà sul Piave(Ve) , Ponte della Vittoria

Zona Chioggia (VE), Ponte del Musichiere