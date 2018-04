WEC 2018, Jenson Button debutterà alla 24 Ore di Le Mans

La entry list del WEC per la superstagione 2018/2019 si arricchisce di un nome illustre: il campione del mondo 2009 di Formula 1, Jenson Button, correrà con il team SMP Racing nella classe LMP1. Button farà il suo debutto nel mondiale Endurance in occasione della 24 Ore di Le Mans. L'inglese si alternerà alla guida di una delle due BR1 firmate Dallara e motorizzate AER con un altro ex del Circus, Vitaly Petrov, e con Mikhail Aleshin.

«Correre a Le Mans è sempre stato uno dei miei sogni; credo che vincere questa corsa sia un'aspirazione di ogni pilota, e io non faccio eccezione - ha dichiarato Button -. I miei compagni di squadra saranno Mikhail Aleshin e Vitaly Petrov. Conosco bene entrambi: Vitaly per la sua esperienza in F1 e Mikhail per i suoi trascorsi nella IndyCar».

«A Le Mans combatteremo per la vittoria. Ogni pilota ambisce al successo in ogni corsa a cui partecipa, ma penso che abbiamo veramente la possibilità di essere competitivi a Le Mans», ha aggiunto Button.

Button, 38 anni, disputerà tutta la stagione 2018/2019 del WEC, fatta salva la 6 Ore di Spa, prima gara dell'anno, in parziale concomitanza con l'appuntamento al Fuji del SuperGT giapponese, campionato che Button correrà nella sua interezza.