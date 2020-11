WEC 2020 Finale, Tutto da copione? No, Ferrari beffa Aston e Porsche con il titolo GTE Am

Assente Valentino Rossi, papabile per un volante su qualche Rossa ma coinvolto in altre questioni... L'ultima tappa WEC dell’anno vede il successo assoluto e previsto di Toyota. In LMP2 prima Jackie Chan DC Racing, Porsche in LMGTE Pro… E Ferrari in LMGTE Am, che beffa auto tedesche e inglesi.

La notizia per gli italiani infatti, dall’ultima tappa del Mondiale Endurance 2020, è che la Ferrari si porta a casa un titolo. Certo, non quello assoluto. Sono Kobayashi, Conway e López i Campioni del Mondo FIA WEC di massima categoria. Come da programma su Toyota incontrastabile, ma… in mezzo a tante classi, trovano la coppa in parecchi e un titolo 2020 anche dei ferraristi, per fortuna.

La 8 ore del Bahrain, gara lunga e piena e di imprevisti, di posizioni cambiate all’ultimo, ha confermato Aston Martin prima in classifica per la Classe LMGTE Pro, davanti a Porsche. Mentre in GTE Am AF Corse vince, con una Rossa (488 GTE) iridata pur se non nella categoria delle Case ufficiali. Anche qui, erano proprio le Aston e le Porsche quelle pronte a trionfare, ma beffate all’ultimo.