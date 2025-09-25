Xiaomi apre il nuovo centro europeo di R&D e Design per l’auto smart

Xiaomi ha deciso di fare sul serio anche sulle quattro ruote. Dopo aver rivoluzionato il mondo degli smartphone e conquistato milioni di utenti con i suoi gadget smart a prezzi aggressivi, ora l’azienda cinese punta a trasformare l’auto elettrica in un’estensione naturale del suo ecosistema digitale. Il primo passo concreto in Europa è l’apertura di un nuovo centro di ricerca e design a Monaco di Baviera, città che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di motori, innovazione e design automobilistico.

Non è un caso: la Baviera è la patria di alcuni dei marchi più prestigiosi dell’industria automotive, e insediarsi qui significa giocare direttamente sul terreno dei grandi. Il centro sarà il motore delle attività di sviluppo legate a performance dei veicoli, tecnologia EV, design e customer experience, con l’obiettivo dichiarato di alzare lo standard dei futuri modelli Xiaomi destinati al mercato globale. In poche parole: i cinesi vogliono far capire che non sono arrivati in Europa per fare tappezzeria.