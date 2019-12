Affare del momento: focus Suzuki Finance [video]

Suzuki Swift. Che la compatta di segmento B giapponese sia una vettura semplice e molto fruibile lo sappiamo bene. Ne abbiamo saggiato le doti soprattutto di praticità ed economia, dal suo debutto a oggi, anche lato consumi carburante. Questa volta però si tratta della 4x4 Hybrid, ovviamente in allestimento Top.

Nel nostro video che ci porta da Milano città, attraverso Area B e C senza pensieri grazie all'ibrido leggero, fino alla destinazione campagnola, riscopriamo non solo la tipica "leggerezza" di guida della Swift. E' soprattutto la trazione dell'AllGrip Auto (integrale automatico: 90% davanti, ma anche 50:50 quando serve) che meraviglia passando in mezzo a fango e fondi pensati più per mezzi da lavoro che per normali vetture.

Nell'occasione, dopo avervi anticipato a livello di contenuto testuale tutti i dettagli delle offerte e promozioni finanziarie Suzuki per questa stagione di fine 2019, li ripercorriamo spiegando: omaggio, da parte dei concessionari aderenti, dell’estensione di garanzia o dell’assicurazione. Incluse nell’acquisto di qualunque modello in gamma. Ibrido o integrale, nei vari segmenti.

La Swit integrale non teme fondi difficili

Certo, guidare proprio una segmento B come la Swift 4x4 Hybrid ha il suo bel plus, in questo momento. Senza impegni di gestione e costo particolari, si è una spanna sopra a molte concorrenti (generaliste e non integrali) per le possibilità di guida serena. Con 14,5 cm da terra (2,5 più delle sorelle normali) e un 1.2 16v con due iniettori per cilindro, la spinta è generosa senza mai disperdere trazione. Nessuna ruota a facile rischio slittamento: su pendenze, con fondi invernali o anche sporchi e bagnati.

Nessuno sbilanciamento inatteso, che danneggi la sicurezza. La sola contropartita, ovvia, è nella maggior massa (un centiniaio di Kg rispetto alla 2WD) e qualche punto in meno per consumi e la silenziosità. Ma sui primi l'efficienza del 90CV euro6 abbinato al Mild-Hybrid offre davvero già tanto, permettendo valori molto buoni.

