Opel Mokka-e: se non ti piace la restituisci, come Amazon

Le auto elettriche sono le uniche che godono, seppur in forma ridotta, di incentivi statali all’acquisto anche senza rottamazione. Opel aggiunge agli incentivi un'offerta con la consueta formula della maxirata finale, ma che in questo caso prevede anche l’opzione di rendere l’auto entro i primi 90 giorni, se non soddisfatti, senza costi.

Diventa così possibile acquistare una Opel Mokka-e Edition con un anticipo di 8.837 euro, 35 rate da 249 euro e una rata finale di 22.032 euro, se si approfitta degli incentivi garantiti sulla rottamazione, offerta che sarà rimodulata, con i soli incentivi per le auto elettriche, anche nel caso non si potesse usufruire della rottamazione. Scegliendo questa formula sono compresi tre anni di garanzia e manutenzione ordinaria, oltre alla fornitura della wallbox e ad un anno di ricariche gratuite.

Il valore futuro garantito di 22.032 euro (57% di valore residuo dell’auto), nel caso si decidesse di rendere l'auto dopo tre anni, è assicurato se la percorrenza è inferiore ai 18.000 km, il chilometraggio in eccesso sarà conteggiato nella misura di 10 centesimi al chilometro. Il TAEG applicato è di 9,77% mentre il TAN è fisso al 8,49%.

La forma a noleggio di FREE2MOVE LEASE® invece prevede, sempre per una Opel Mokka-e Edition un canone di 399 euro e un anticipo di 10.342 euro comprensivi d'Iva per tre anni e 30.000 km. In questo caso sono compresi anche l'assicurazione RCA e Kasko.

La formula del noleggio è sicuramente più onerosa, anche se comprende alcuni servizi aggiuntivi come l'assicurazioni Kasko e RCA oltre all'auto sostituiva. Gli altri servizi, normalmente garantiti dal noleggio, come il pagamento del bollo e la manutenzione straordinaria non sono economicamente discriminati tra le due offerte, in quanto le auto elettriche sono esonerate dal pagamento del bollo per almeno per 5 anni (in Lombardia addirittura per sempre), e anche l'offerta del finanziamento prevede l'estensione delle garanzia per 3 anni comprensiva di manutenzione ordinaria. In entrambe i casi poi, allo scadere del terzo anno si può decidere di non tenere l'auto.