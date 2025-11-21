Toyota Yaris Cross il SUV ibrido giapponese in offerta

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Quando si parla di elettrificazione, Toyota è stata una vera pioniera grazie alla tecnologia ibrida. Il marchio giapponese ha introdotto questa soluzione innovativa oltre vent’anni fa, anticipando le esigenze di mobilità sostenibile e conquistando milioni di automobilisti in tutto il mondo. In Italia, le motorizzazioni ibride Toyota hanno registrato risultati straordinari: oggi il brand è leader di mercato nel segmento delle auto ibride, con una gamma completa che spazia dalle city car ai SUV.
Il successo dell’ibrido Toyota non è casuale. Questa tecnologia offre consumi ridotti, minori emissioni e una guida fluida, senza la necessità di ricariche esterne. È la soluzione ideale per chi vuole un’auto ecologica senza rinunciare alla praticità. Non a caso, negli ultimi anni le vendite di modelli come Yaris, Corolla e RAV4 Hybrid sono cresciute costantemente, confermando la fiducia dei clienti italiani verso questa scelta.
Con una rete di assistenza capillare e una gamma che continua ad evolversi, Toyota si conferma protagonista della transizione verso una mobilità più sostenibile. L’ibrido è oggi la risposta più concreta alle esigenze di chi cerca efficienza, affidabilità e rispetto per l’ambiente.
Cosi con la promozione per Toyota Yaris Cross Hybrid in caso di permuta o rottamazione, prevede uno sconto di 4.800 sul prezzo di listino, cosi la versione Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT passa dal prezzo di 28.750 euro ai 23.950 euro del prezzo promozionale, con uno sconto del 17%. Inoltre nel caso si richiedesse un preventivo online per l'acquisto con finanziamento, il costruttore aggiunge ulteriori 400 euro di bonus. Nel dettaglio la promozione con finanziamento invece prevede:
Sempre per la Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT l'offerta finanziaria articolata per una durata di 4 anni inizia con un anticipo è di 7.230 euro e 411 euro di spese di gestione pratica e d'imposta di bollo. A seguire poi ci sono le 47 rate mensili da 163 euro, importo che comprese le spese d'incasso. Al termine la maxirata finale è di 14.008 euro, che equivale al 49% del prezzo di listino. In caso di restituzione dell'auto la percorrenza chilometrica annuale contrattuale è di 10.000 km. TAN 6.99% TAEG 8.40%
Toyota
Via Kiiciro Toyoda, 2
Roma (RM) - Italia
800 869 682
https://www.toyota.it/
