Toyota Yaris Cross il SUV ibrido giapponese in offerta

Quando si parla di elettrificazione, Toyota è stata una vera pioniera grazie alla tecnologia ibrida. Il marchio giapponese ha introdotto questa soluzione innovativa oltre vent’anni fa, anticipando le esigenze di mobilità sostenibile e conquistando milioni di automobilisti in tutto il mondo. In Italia, le motorizzazioni ibride Toyota hanno registrato risultati straordinari: oggi il brand è leader di mercato nel segmento delle auto ibride, con una gamma completa che spazia dalle city car ai SUV.

Il successo dell’ibrido Toyota non è casuale. Questa tecnologia offre consumi ridotti, minori emissioni e una guida fluida, senza la necessità di ricariche esterne. È la soluzione ideale per chi vuole un’auto ecologica senza rinunciare alla praticità. Non a caso, negli ultimi anni le vendite di modelli come Yaris, Corolla e RAV4 Hybrid sono cresciute costantemente, confermando la fiducia dei clienti italiani verso questa scelta.

Con una rete di assistenza capillare e una gamma che continua ad evolversi, Toyota si conferma protagonista della transizione verso una mobilità più sostenibile. L’ibrido è oggi la risposta più concreta alle esigenze di chi cerca efficienza, affidabilità e rispetto per l’ambiente.

Cosi con la promozione per Toyota Yaris Cross Hybrid in caso di permuta o rottamazione, prevede uno sconto di 4.800 sul prezzo di listino, cosi la versione Yaris Cross 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT passa dal prezzo di 28.750 euro ai 23.950 euro del prezzo promozionale, con uno sconto del 17%. Inoltre nel caso si richiedesse un preventivo online per l'acquisto con finanziamento, il costruttore aggiunge ulteriori 400 euro di bonus. Nel dettaglio la promozione con finanziamento invece prevede: