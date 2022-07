Extreme E. Island X Prix 1. Vince l’Hummer, Allarme Rosso Incidente Sainz

La partenza della finale è un capolavoro di Sainz. Il Matador lancia la rossa Acciona sul percorso di sinistra e prende il largo. Dal tracciato di destra emerge per primo Kristoffersson. Alla ricongiunzione sulla pista principale lo spagnolo è in vantaggio ma lo svedese non da strada e va all’incrocio pericoloso. La collisione è inevitabile, ma quel che diventa disdicevole è che Sainz, sulla corsia diventata uno stretto corridoio, non ha spazio di manovra, decolla su un dosso e va in vite, disintegra la propria macchina contro il terrapieno e rimane intrappolato e dolorante nella cellula di sicurezza. Riesce a scendere e a stare sulle gambe, ma poco dopo si piega ed è vinto dal dolore. La corsa va in regime di bandiera rossa, Sainz è soccorso e trasportato all’ospedale di Cagliari con l’elicottero dell’Esercito di guardia alla Base. Ne uscirà solo con la gran botta di dolore, per fortuna e per la fibra del Campione WRC e della Dakar, ma questa non può essere una sentenza, bensì solo la circostanza fortunata.