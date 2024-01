Tesla: una sede a Bari, Supercharger incluso? L'area è individuata

Tesla intenderebbe aprire una sua sede a Bari: lo riporta l'edizione locale di Repubblica, citando come fonte un consulente del Tesla Center di Napoli. “Non abbiamo ancora individuato una sede, la stiamo cercando, in ogni caso la volontà di Tesla Italia è di aprire uno store a Bari”, ha confermato l'interpellato. Come è noto, la casa di Palo Alto non ha dei veri e propri concessionari. Le auto vengono vendute online, e consegnate nei Tesla Center, che fanno da "vetrina".

Se nel Nord Italia i Tesla Center non mancano - sono diversi in Lombardia, ma si trovano anche a Torino, Bolzano, Verona, Padova e Udine - il Sud del nostro paese è per ora territorio sostanzialmente scoperto. Scendendo lo Stivale, si individuano i Tesla Center di Bologna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma e Napoli, per il momento quello alla latitudine più alta. La situazione è destinata a cambiare, con l'arrivo del punto di Bari, confermato dall'insider del Tesla Center di Napoli a Repubblica Bari.

Quanto al luogo esatto in cui sorgerà il Tesla Center di Bari, la stampa locale suggerisce che la location più probabile è l'ex Nissan sulla SS96. I requisiti per i Tesla Center sono chiari: la struttura non deve trovarsi a più di 5 km dal centro e la superficie non deve essere inferiore ai 1000 metri quadrati, in modo tale da avere un ampio spazio. L'arrivo di un centro in Puglia - e, verrebbe da supporre, anche di un Supercharger - è sicuramente un'ottima notizia per gli appassionati local del marchio.