F1. Un’emozione senza confini per Andrea Stella: McLaren Campione del Mondo Costruttori per la seconda volta

Parla ancora italiano il titolo Costruttori e lo fa grazie ad Andrea Stella . Nonostante un weekend non ai livelli attesi per la McLaren , il terzo posto di Lando Norris e il quarto di Oscar Piastri sono stati sufficienti per conquistare i punti necessari a ottenere matematicamente il mondiale per il secondo anno consecutivo.

“Sono felice, felice, felice!”, ha esordito il team principal ai microfoni di Sky Sport F1 commentando l’obiettivo raggiunto. “Già l’anno scorso sembrava incredibile riuscire a ottenere questo risultato, e invece siamo campioni del mondo Costruttori. Considerando che il nostro percorso è ancora giovane, quest’anno la sensazione è ancora più incredibile, perché siamo riusciti a confermarci con determinazione, nonostante manchino ancora sei gare”. Una ricostruzione iniziata anni fa che ora porta la McLaren a ottenere risultati solidi, degni della gloria storica della squadra fondata da Bruce McLaren.

“Avremmo voluto farlo con una vittoria, ma non è stato possibile”, ha proseguito Andrea Stella, che dovrà analizzare il weekend di Singapore. La pista di Marina Bay, infatti, era perfettamente in linea con i punti di forza della MCL39, ma la McLaren non è riuscita a dominare come sperato. Una prima spiegazione fornita dal team principal è stata: “Dobbiamo riconoscere che in questo momento ci sono competitor molto forti, ma questo rende spettacolare la Formula 1. Speriamo di tornare a vincere nelle prossime gare, ma questa resta comunque una grande giornata per la McLaren. Voglio ringraziare tutto il team, uomini e donne, che hanno fatto un lavoro incredibile e reso possibile questo risultato”.