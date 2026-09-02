La SF-26 di Leclerc e Hamilton al centro d'allenamento bianconero prima del weekend di Monza e della big match di domenica contro il Milan

Alla vigilia del Gran Premio d'Italia , l'aria che si respira tra la Lombardia e il Piemonte ha lo stesso sapore denso di attesa, passione e adrenalina. È il fine settimana in cui la Formula 1 torna nel suo tempio più antico e affascinante, Monza , ma questa mattina la tensione della vigilia ha valicato i confini dell'autodromo per far irruzione nel centro sportivo della Juventus , a Vinovo.

I giocatori bianconeri, arrivati al campo per la seduta mattutina, si sono trovati di fronte a una sorpresa d'eccezione parcheggiata nel piazzale. Splendente sotto la luce di fine estate, la Ferrari SF-26 ha fatto da madrina a un incontro nato nel segno del Made in Italy e del grande agonismo. La monoposto affidata in questa stagione al binomio composto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton ha trasformato il consueto arrivo agli allenamenti in un momento di autentica meraviglia per gli atleti, rimasti a contemplare le linee affilate e l'ingegneria estrema della creatura di Maranello.

Un cortocircuito emotivo tra due mondi vicini, uniti dalla ricerca spasmodica del limite, in un weekend infuocato per lo sport italiano. Se la Scuderia si gioca l'orgoglio e la gloria sulle curve del Tempio della Velocità, la palla passerà poi subito ai bianconeri: quasi in un ideale passaggio di testimone, appena sventolerà la bandiera a scacchi del Gran Premio, sarà la Juventus a scendere in campo nella calda cornice della domenica sera all'Allianz Stadium per il big match contro il Milan. Un incrocio di destini e di pressioni che rende questa domenica un concentrato d'emozioni pure, tra il rombo dei motori sul rettilineo e il profumo delle grandi notti di campionato.