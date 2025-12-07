F1. Verstappen vince il GP di Abu Dhabi ma è Norris il campione del mondo 2025!

Il sipario sulla stagione 2025 di Formula 1 cala ufficialmente. Un campionato che si conclude sotto le luci di Yas Marina , le stesse che hanno accompagnato Lando Norris verso il suo primo titolo iridato : un traguardo raggiunto dopo 152 partenze, undici vittorie e soli due punti di vantaggio su Max Verstappen . Nulla da fare per l’olandese, che abdica dopo quattro anni consecutivi da campione nonostante una vittoria magistrale nel Gran Premio di Abu Dhabi 2025 . Verstappen ha chiuso la gara con 12 secondi di vantaggio su Oscar Piastri , secondo al traguardo e terzo in classifica generale.

Quella di Abu Dhabi è stata una gara di calcoli più che di spettacolo. Una volata verso il traguardo tagliato dopo 58 giri da Norris, che ha anche dovuto gestire il sorpasso subito al via da Oscar Piastri. L’australiano si è immediatamente lanciato all’inseguimento di Verstappen e della sua leadership, sfruttando una mescola dura che gli ha permesso di estendere il primo stint fino al giro 41. Una gestione magistrale, la sua e quella di Verstappen, che ha tentato in ogni modo di compattare il gruppo alle sue spalle per mettere Norris nelle grinfie di Charles Leclerc e George Russell, entrambi pienamente in lotta per il podio.

Norris, però, non si è lasciato intimorire neppure quando, alla prima sosta, la McLaren lo ha rimandato in pista nel traffico per coprire l’undercut di Leclerc e Russell. Una scelta strategica che gli ha garantito i punti necessari per conquistare il titolo. Non è stato comunque semplice per il britannico contenere una Ferrari particolarmente veloce ed efficace a Yas Marina, sia con Charles Leclerc – quarto – sia con Lewis Hamilton, autore di una rimonta dalla sedicesima all’ottava posizione. Gara più complicata per Russell, quinto al traguardo dopo una partenza poco brillante, ma comunque decisivo per assicurare alla Mercedes il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Sesto Fernando Alonso, seguito da Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg e Lance Stroll a chiudere la zona punti di Abu Dhabi. Undicesimo Gabriel Bortoleto, poi Oliver Bearman, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, penalizzato di 5 secondi per essersi difeso in modo irregolare su Norris, costringendolo a uscire dai limiti della pista. Si chiude così la parentesi di Tsunoda in Formula 1 come pilota titolare.

Quindicesimo Andrea Kimi Antonelli, davanti ad Alexander Albon, Isack Hadjar, Liam Lawson, Pierre Gasly e Franco Colapinto.