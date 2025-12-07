F1. Verstappen vince il GP di Abu Dhabi ma è Norris il campione del mondo 2025!

Il sipario sulla stagione 2025 di Formula 1 cala ufficialmente. Un campionato che si conclude sotto le luci di Yas Marina, le stesse che hanno accompagnato Lando Norris verso il suo primo titolo iridato: un traguardo raggiunto dopo 152 partenze, undici vittorie e soli due punti di vantaggio su Max Verstappen. Nulla da fare per l’olandese, che abdica dopo quattro anni consecutivi da campione nonostante una vittoria magistrale nel Gran Premio di Abu Dhabi 2025. Verstappen ha chiuso la gara con 12 secondi di vantaggio su Oscar Piastri, secondo al traguardo e terzo in classifica generale.
Quella di Abu Dhabi è stata una gara di calcoli più che di spettacolo. Una volata verso il traguardo tagliato dopo 58 giri da Norris, che ha anche dovuto gestire il sorpasso subito al via da Oscar Piastri. L’australiano si è immediatamente lanciato all’inseguimento di Verstappen e della sua leadership, sfruttando una mescola dura che gli ha permesso di estendere il primo stint fino al giro 41. Una gestione magistrale, la sua e quella di Verstappen, che ha tentato in ogni modo di compattare il gruppo alle sue spalle per mettere Norris nelle grinfie di Charles Leclerc e George Russell, entrambi pienamente in lotta per il podio.
Norris, però, non si è lasciato intimorire neppure quando, alla prima sosta, la McLaren lo ha rimandato in pista nel traffico per coprire l’undercut di Leclerc e Russell. Una scelta strategica che gli ha garantito i punti necessari per conquistare il titolo. Non è stato comunque semplice per il britannico contenere una Ferrari particolarmente veloce ed efficace a Yas Marina, sia con Charles Leclerc – quarto – sia con Lewis Hamilton, autore di una rimonta dalla sedicesima all’ottava posizione. Gara più complicata per Russell, quinto al traguardo dopo una partenza poco brillante, ma comunque decisivo per assicurare alla Mercedes il secondo posto nel Mondiale Costruttori.
Sesto Fernando Alonso, seguito da Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg e Lance Stroll a chiudere la zona punti di Abu Dhabi. Undicesimo Gabriel Bortoleto, poi Oliver Bearman, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, penalizzato di 5 secondi per essersi difeso in modo irregolare su Norris, costringendolo a uscire dai limiti della pista. Si chiude così la parentesi di Tsunoda in Formula 1 come pilota titolare.
Quindicesimo Andrea Kimi Antonelli, davanti ad Alexander Albon, Isack Hadjar, Liam Lawson, Pierre Gasly e Franco Colapinto.
Live concluso
7 dicembre 2025
- ore 15:31
Norris campione del Mondo 2025!
Max Verstappen taglia il traguardo in prima posizione e vince il Gran
Premio di Abu Dhabi 2025! Prestazione magistrale per l'olandese ma non
abbastanza per vincere il titolo piloti. Per soli due punti di vantaggio a
portarsi a casa il mondiale 2025 è Lando Norris! Nulla da fare per Oscar
Piastri che chiude secondo davanti al compagno di squadra che si porta a
casa il primo titolo iridato!
7 dicembre 2025
- ore 15:25
Quattro giri al termine
7 dicembre 2025
- ore 15:24
Mancano 5 giri alla bandiera a scacchi e Norris conserva la terza posizione
e il vantaggio matematico necessario per vincere il titolo piloti 2025.
Verstappen continua a dettare il passo in testa al gruppo con un vantaggio
di quasi 16 secondi su Oscar Piastri
7 dicembre 2025
- ore 15:23
Botta e risposta tra Hamilton ed Ocon per la settima piazza
7 dicembre 2025
- ore 15:17
48/58
Dieci giri al termine e l'ordine é:
Verstappen, Piastri, Norris, Leclerc, Russell, Alonso, Ocon, Hamilton,
Bearman, Bortoleto, Sainz, Tsunoda, Antonelli, Hadjar, Stroll, Albon,
Hulkenberg, Lawson, Gasly e Colapinto
7 dicembre 2025
- ore 15:15
Verstappen chiede informazioni sulla situazioni dietro di lui, in
particolare sulla lotta tra Norris e Leclerc per il terzo posto
7 dicembre 2025
- ore 15:14
Molto bene anche la rimonta di Hamilton che si trova ottavo tra le due Haas
di Ocon e Bearman
7 dicembre 2025
- ore 15:10
Leclerc si avvicina sempre di più alla McLaren di Norris
7 dicembre 2025
- ore 15:07
Leclerc chiude il sorpasso su George Russell e sale in quarta ai piedi del
podio con quasi 6 secondi di distacco
7 dicembre 2025
- ore 15:06
Max Verstappen supera Oscar Piastri e torna in testa al gruppo.
L'australiano rientra ai box per lasciare le sue hard di 41 giri per
passare alle medie. Leclerc nel mentre mette nel mirino la quarta posizione
di Russell
7 dicembre 2025
- ore 15:04
Seconda sosta per Leclerc che lascia la sua quarta posizione e le gomme
hard per passare alle medie e rientrare alle spalle di Russell in quinta
7 dicembre 2025
- ore 14:59
Albon investigato per eccesso di velocità in pit-lane
7 dicembre 2025
- ore 14:54
Sosta per Tsunoda che sconta la penalità e passa alle medie. Pit-stop anche
per Antonelli
7 dicembre 2025
- ore 14:53
Seconda sosta per Hamilton
Lewis Hamilton rientra ai box per la seconda sosta lasciando le hard per
passare alle medie dopo che i suoi tempi si erano alzati
7 dicembre 2025
- ore 14:51
Lewis Hamilton rischia 5 secondi di penalità se dovesse compiere un altro
track limits
7 dicembre 2025
- ore 14:48
Penalità per Tsunoda!
5 secondi di penalità a Tsunoda per aver svolto più di un cambio di
direzione! Nessuna azione nei confronti di Lando Norris
7 dicembre 2025
- ore 14:45
Leclerc spinge con un ritmo forsennato segnando il giro veloce
7 dicembre 2025
- ore 14:42
Notato Tsunoda per aver fatto cambi di direzione spingendo Norris fuori dal
confine della pista
7 dicembre 2025
- ore 14:34
Nonostante la complicazione della strategie di essere uscito nel traffico,
la McLaren ha chiamato al momento giusto Norris per permettergli di stare
davanti ai diretti rivali per il podio: Leclerc e Russel
7 dicembre 2025
- ore 14:33
La situazione di Norris si complica
Norris si trova adesso in settima posizione ma è nel traffico di Stroll,
Lawson e Tsunoda che faranno di tutto per difendere e aiutare Max Verstappen
7 dicembre 2025
- ore 14:29
Norris, Leclerc ed Alonso ai box
Sosta anche per Lando Norris, Charles Leclerc e Fernando Alonso: rientrano
rispettivamente nono, decimo e 14esimo
7 dicembre 2025
- ore 14:29
Rientrano anche Bortoleto e Colapinto per la sosta. I meccanici McLaren
tentano delle finte per cercare di far rientrare Verstappen ai box e
favorire la strategie di Norris
7 dicembre 2025
- ore 14:27
Pit-stop nel gruppo di testa
Sosta per Russell, Hadjar, Bearman e Gasly che passano dal giro 15 alle
gomme hard per andare fino in fondo
7 dicembre 2025
- ore 14:26
Penalità per Lawson
Cinque secondi di penalità per Liam Lawson per guida errata in curva 8
7 dicembre 2025
- ore 14:25
Tutti i piloti iniziano a soffrire di graining all'anteriore
7 dicembre 2025
- ore 14:22
McLaren chiede aiuto a Piastri
La squadra papaya ha richiesto diverse volte a Piastri di aumentare il
ritmo per permettere a Norris di liberarsi dagli attacchi di Leclerc.
L'australiano non ha mai risposto ai team radio. McLaren riporta anche un
principio di graining sulle gomme di Verstappen
7 dicembre 2025
- ore 14:20
10/58
Completato il decimo giro e l'ordine è: Verstappen, Piastri, Norris,
Leclerc, Russell, Alonso, Bortoleto, Hadjar, Ocon, Tsunoda, Lawson,
Bearman, Sainz, Stroll, Antonelli, Gasly, Colapinto, Hamilton, Hulkenberg e
Albon
7 dicembre 2025
- ore 14:16
Norris non a suo agio con il bilanciamento della sua vettura: scoda molto
in ingresso e uscita di curva
7 dicembre 2025
- ore 14:15
Leclerc vs Norris
Leclerc tenta ancora il sorpasso su Norris. I due sono incollati e il
monegasco sfrutta al massimo anche il DRS
7 dicembre 2025
- ore 14:12
Norris e Leclerc hanno perso il DRS da Piastri mentre Verstappen ha aperto
un distacco di 2 decimi sull'australiano
7 dicembre 2025
- ore 14:10
Red Bull gioca d'astuzia
Red Bull lavora di strategia chiedendo a Verstappen di gestire il passo per
tenere il gruppo dietro di sé nel DRS e sfruttare la decima posizione di
Yuki Tsunoda con le hard per complicare le strategie della McLaren.
Leclerc attacca Norris
7 dicembre 2025
- ore 14:09
Hamilton notato
Notati Hamilton e Albon per aver tratto vantaggio tagliando la pista. Sotto
la lente d'ingrandimento anche Colapinto per infrazione alle procedure di
partenz
7 dicembre 2025
- ore 14:09
Verstappen gestisce
L'olandese gestisce il passo per salvaguardare le gomme e lasciare i due
McLaren liberi di lottare tra di loro mentre lui estende il passo. Leclerc
sfrutta il DRS e cerca di conquistare il podio con Norris sempre più vicino
7 dicembre 2025
- ore 14:07
Alonso on fire!
Alonso mette nel mirino Leclerc per la quarta posizione. Piastri supera
all'esterno Lando Norris che continua a marcare i primi due. Ottima manovra
dell'australiano che era in svantaggio di mescola con le hard mentre Norris
aveva le medie
7 dicembre 2025
- ore 14:05
Si parte!
Si spengono i semafori ed ha inizio il Gran Premio di Abu Dhabi 2025!
Ottimo spunto di Max Verstappen che tiene la prima posizione su Norris e
Piastri che proseguono verso curva 1. Leclerc brucia al via Russell che
scala sesto alle spalle di Alonso, quinto
7 dicembre 2025
- ore 14:02
Si inizia!
Le monoposto lasciano le loro piazzole per il giro di formazione! Gomma
media per tutti tranne Piastri, Tsunoda, Antonelli, Stroll che hanno
preferito le hard. Soft solamente per Hamilton
7 dicembre 2025
- ore 13:53
Meno di dieci minuti allo spegnimento dei semafori di Yas Marina. Max
Verstappen e Lando Norris si preparano in prima fila. Oscar Piastri li
osserva dalla terza piazza con George Russell al fianco. Alle loro spalle
Leclerc ed Alonso
7 dicembre 2025
- ore 13:43
Jannik Sinner presente!
Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Jannik Sinner è la star della
giornata nel paddock di Yas Marina ospite di Stefano Domenicali in qualità
di "Friend of F1". Su chi vincerà il titolo, il numero 2 al mondo non si è
sbilanciato
7 dicembre 2025
- ore 13:22
Tutti in pista!
I piloti scendono in pista per i consueti giri di ricognizione per poi
schierarsi in griglia
7 dicembre 2025
- ore 13:16
Mancano 45 minuti alla partenza del Gran Premio di Abu Dhabi. Ultimi
preparativi
7 dicembre 2025
- ore 11:47
La griglia di partenza
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. George Russell (Mercedes)
5. Charles Leclerc (Ferrari)
6. Fernando Alonso (Aston Martin)
7. Gabriel Bortoleto (Suaber)
8. Esteban Ocon (Haas)
9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Carlos Sainz (Williams)
13. Liam Lawson (Racing Bulls)
14. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
16. Lewis Hamilton (Ferrari)
17. Alexander Albon (Williams)
18. Nico Hülkenberg (Sauber)
19. Pierre Gasly (Alpine)
20. Franco Colapinto (Alpine)
