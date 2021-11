F1, GP Messico 2021: vince Verstappen

Max Verstappen conquista la nona vittoria stagionale e rafforza la leadership del mondiale. L'olandese si è imposto nel Gran Premio del Messico 2021 di Formula 1, davanti a Lewis Hamilton e Sergio Perez.

Gara simile alla qualifica per Charles Leclerc 5° e Carlos Sainz 6°finiti dietro a Pierre Gasly 4°, ma permettono alla Ferrari di riprendersi la terza posizione della classifica costruttori.

Gran Premio del Messico che si è deciso in partenza. Verstappen sfruttando il varco sulla sinistra lasciato libero da Bottas che invece chiudeva Hamilton, superava le due Mercedes e si portava in testa. Il finlandese poi in curva 1 si toccava con Daniel Ricciardo che costringeva Yuki Tsunoda e Mick Schumacher al ritiro, causava l'ingresso in pista della safety car.

Quando la gara riparte Verstappen ritrovando il feeling con la RB16 B delle prove libere volava ed andava in fuga, con Hamilton che non riusciva a tenere il suo passo e veniva messo nel mirino da Perez. Stessa situazione alle loro spalle con Leclerc e Sainz che perdevano contatto da Gasly.

Hamilton in difficoltà con le gomme sperava come ad Austin con le dure di riuscire a riaprire la gara, ma la Red Bull sicura della sua superiorità non richiamava subito ai box Verstappen, e faceva allungare il primo stint a Perez. Verstappen quando il compagno di squadra si ferma tornava in testa e spegneva le speranze di riavvicinarsi ad Hamilton, che invece perdeva nei confronti di Perez.

Leclerc dopo aver ridotto il distacco da Gasly dopo la sosta andava in difficoltà a causa di graining sulle gomme, e visto che Sainz era più veloce dai box gli veniva chiesto di lasciare passare il compagno di squadra per vedere se riusciva a riprendere il pilota dell'Alpha Tauri. In testa alla corsa invece Verstappen era saldamente in prima posizione, Perez raggiungeva Hamilton che aveva gestito i suoi pneumatici e riusciva prima a tenere dietro dietro il messicano poi a metterlo fuori dalla zona drs.

Verstappen vinceva per la terza volta nella carriera il Gran Premio del Messico e aumentava a 19 punti il vantaggio nella classifica piloti a quattro gare dalla fine del mondiale, mentre Perez nell'ultimo giro si riavvicinava a Hamilton che riusciva a difendere la seconda posizione. Alle loro spalle Gasly e Leclerc a cui Sainz restituiva la posizione.

Dietro allo spagnolo Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, mentre Lando Norris chiude la top ten.Nuovamente penalizzato dall'Alfa Antonio Giovinazzi autore di una grande partenza ancora una volta la strategia sbagliata della squadra lo faceva finire fuori dalla zona punti tagliando il traguardo 11° davanti a Ricciardo e Ocon. Completano la classifica del Gran Premio del Messico Lance Stroll, Bottas che nell'ultimo giro toglieva la miglior prestazione a Verstappen, George Russell, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

La cronaca della gara minuto per minuto

21.42: Max Verstappen vince il Gran Premio del Messico 2021 di Formula 1.

21.41: Perez prova l'attacco nel settore centrale a Hamilton ma deve alzare il piede.

21.40: Perez è di nuovo vicinissimo a Hamilton.

21.39: Pit stop per Bottas. Sainz restituisce la posizione a Leclerc.

21.38: Tre giri al termine.

21.36: Perez non riesce a riavvicinarsi a Hamilton, Gasly risponde a Sainz.

21.35: Gasly perde un altro secondo da Sainz che si porta a sette secondi.

21.34: Hamilton sfruttando alcuni doppiaggi mette Perez fuori dalla zona drs.

21.31: Sainz riduce a 9.2 il distacco nei confronti di Gasly.

21.29: Perez si fa vedere negli specchietti da Hamilton.

21.27: Sainz è più veloce di Gasly che ha un vantaggio di undici secondi.

21.26: Perez è sempre più vicino a Hamilton.

21.24: Leclerc lascia passare Sainz.

21.23: Perez riduce il distacco su Hamilton a 2.4.

21.20: Perez è a 3.1 da Hamilton.

21.17: Leclerc perde un secondo da Sainz.

21.16: Verstappen toglie il giro veloce a Perez.

21.14: Verstappen non gestisce ed aumenta a 12.3 il vantaggio nei confronti di Hamilton.

21.13: Nuovo giro veloce di Perez che riduce a sei secondi il gap da Hamilton.

21.12: In difficoltà Leclerc che ha graining sulle gomme.

21.08: Perez guadagna altri otto decimi a Hamilton.

21.07: Girano in fotocopia Verstappen e Hamilton.

21.03: Giro veloce di Perez che si porta a 8.9 da Hamilton. Prima sosta per Sainz.

21.02: Pit stop molto lento per Bottas.

21.00: Perez rientra ai box per cambiare le gomme, Verstappen torna leader della gara.

20.59: Secondo pit stop per Ricciardo.

20.58: Ricciardo chiude la porta a Bottas.

20.55: Hamilton riduce a sette secondi il gap su Verstappen.

20.53: Ottimo giro di Perez che rimane in pista.

20.50: Prima sosta per Verstappen.

20.49: Leclerc supera Alonso e si lancia all'inseguimento di Gasly.

20.48: Giro veloce di Hamilton. Pit stop per Gasly.

20.47: Leclerc rientra ai box e cede la 3° posizione a Hamilton.

20.46: Pit stop di Hamilton che rientra in pista dietro a Leclerc.

20.42: Perez si riavvicina a Hamilton, mentre Verstappen è sempre più in fuga con un vantaggio di 8.6

20.40: Bottas prova l'attacco su Ricciardo ma decide di alzare il piede.

20.38: Gasly perde altri quattro decimi nei confronti di Leclerc.

20.36: Leclerc e Sainz guadagnano cinque decimi a Gasly.

20.32: Verstappen abbassa la miglior prestazione della gara infliggendo un distacco di un secondo a Hamilton.

20.30: Verstappen dopo aver perso tempo per alcuni doppiaggi riporta il suo vantaggio su Hamilton a sei secondi.

20.28: Prima sosta anche per Giovinazzi che torna in pista 13°.

20.27: Pit stop per Russell.

20.26: Norris passa Russell e sale in 11° posizione.

20.25: Perez guadagna cinque decimi su un Hamilton sempre più in difficoltà.

20.25: Hamilton via radio informa il suo ingegnere che ha problemi con le gomme.

20.24: Hamilton perde in questo giro sette decimi da Verstappen.

20.23: Sainz perde contatto da Leclerc che è a quattro secondi da Gasly.

20.22: Ocon supera Mazepin e si prende la 13° posizione.

20:21: Hamilton si avvicina ai tempi di Verstappen che ha un vantaggio di 3.5.

20.18: Alonso passa Russell ed entra in zona punti.

20.17: Raikkonen supera Russell e sale in 9° posizione.

20.17: Nuovo giro veloce di Verstappen. Sainz si fa vedere negli specchietti da Leclerc.

20.16: Vettel e Raikkonen mettono pressione a Giovinazzi e Russell.

20.14: Hamilton non tiene il ritmo di Verstappen che porta il suo vantaggio a due secondi.

20.13: Giro veloce di Verstappen che allunga.

20.12: Sainz all'esterno supera Giovinazzi e conquista la 6° posizione.

20.11: Al termine di questo giro la safety car tornerà ai box.

20.05: Pit stop per Bottas e Ricciardo.

20.05: Scendono dalle macchine Tsunoda e Mick Schumacher costretti al ritiro.

20.04: Safety car subìto in pista.

20.03: Verstappen prende la testa della corsa davanti a Hamilton Gasly e Perez. Si gira Bottas.

20.00: La tensione sale: al via il giro di formazione.

Sale l'attesa per il Gran Premio del Messico che annuncia di regalare sorprese come nelle qualifiche, e già la partenza sarà decisiva. Infatti la prima fila è occupata interamente da una Mercedes in difficoltà fino alla Q3, con Valtteri Bottas che vedremo se fin dal via si metterà a disposizione di Lewis Hamilton facendolo passare, oppure le parole degli scorsi giorni di Toto Wolff, il quale aveva affermato che il Team di Brackley non perderà un fenomeno a fine stagione, gli faranno decidere di fare la sua gara.

Lewis Hamilton ha una chance quasi insperata dopo i problemi avuti nel trovare un buon set-up con la W12 in questo week end, ma dovrà cercare almeno di non farsi superare da Max Verstappen, visto che partirà dal lato sporco della pista, per cercare di tornare alla vittoria e ridurre il distacco nella classifica piloti.

Proprio l'olandese va a caccia di riscatto dopo il terzo posto delle qualifiche, e spera di ritrovare il feeling con la sua Red Bull, perso improvvisamente negli ultimi minuti delle qualifiche, per dare la spallata al campionato ed aumentare il vantaggio nella classifica piloti nei confronti di Hamilton. Stesso obiettivo di Sergio Perez, che a causa di un errore si è dovuto accontentare del quarto posto, e vorrà essere protagonista davanti ai suoi tifosi che sognano una sua vittoria nel Gp di casa.

Si candida ad essere la sorpresa come ieri Pierre Gasly ottimo 5° in qualifica, che sarà l'avversario di un Carlos Sainz, il quale dopo lo spavento con un problema al motore in Q2, è stato il miglior pilota della Ferrari Sabato, e vuole cercare di sfruttare ogni episodio della corsa per lottare per il podio. Invece vuole cancellare le qualifiche Charles Leclerc determinato a fare una bella gara come ad Austin, per aiutare la Ferrari a riprendersi il terzo posto della classifica costruttori.

Altro rivale della Rossa Daniel Ricciardo 7° che dovrà cercare di far limitare i danni alla McLaren, con Lando Norris che dovrà rimontare, visto che per la sostituzione della power unit partirà in penultima fila. Vogliono stare fra i primi dieci anche in gara Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen per tornare in zona punti, così come Antonio Giovinazzi che cerca un grande risultato visto che dopo la rottura fra Alfa e Andretti, Vasseur è di nuovo in cerca di un sostituto per il 2022, e Fernando Alonso penalizzato da un'Alpine non competitiva in Messico.

La gara inizierà alle 20.00 ora italiana.