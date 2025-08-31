F1. GP Olanda, Verstappen: "Non avevamo il passo delle McLaren, abbiamo avuto un po’ di fortuna con il ritiro Norris"

“No, non è stato semplice”, ha ammesso l’olandese della Red Bull. “In partenza ho dato tutto per recuperare posizioni, ho avuto un piccolo spavento alla curva 2 dopodiché abbiamo dovuto fare la nostra gara”, ha proseguito riferendosi all’attacco al via su Lando Norris. Verstappen aveva dalla sua anche il vantaggio di mescola visto che ha preferito partire con le soft mentre il resto del gruppo di testa aveva le medie.

“Purtroppo, non avevamo il passo delle McLaren, abbiamo avuto un po’ di fortuna perché una – quella di Norris - si è ritirata però in generale salire sul podio qui è un grande risultato. Arrivare secondo credo sia un grande traguardo raggiunto”. Tornando sul sovrasterzo al via, ha aggiunto che: “Ho cercato di attaccare, ma sono arrivato con troppo slancio tra centro pista ed esterno. Sapendo che montavo le gomme più morbide ho cercato di sfruttarle al meglio nel corso del primo giro”.