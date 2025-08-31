Formula 1 2025
F1. GP Olanda, Verstappen: "Non avevamo il passo delle McLaren, abbiamo avuto un po’ di fortuna con il ritiro Norris"

Mara Giangregorio
Max Verstappen commenta il secondo posto conquistato alla bandiera a scacchi del Gran Premio d'Olanda 2025
31 agosto 2025

Il Gran Premio d’Olanda 2025, quindicesimo appuntamento stagionale di Formula 1, si è concluso con la vittoria di Oscar Piastri. Sul secondo gradino del podio è salito Max Verstappen che ha giovato del ritiro di Lando Norris per un problema di affidabilità al motore della McLaren. Gioisce il popolo orange presente a Zandvoort per sostenere il quattro volte campione del mondo.

No, non è stato semplice”, ha ammesso l’olandese della Red Bull. “In partenza ho dato tutto per recuperare posizioni, ho avuto un piccolo spavento alla curva 2 dopodiché abbiamo dovuto fare la nostra gara”, ha proseguito riferendosi all’attacco al via su Lando Norris. Verstappen aveva dalla sua anche il vantaggio di mescola visto che ha preferito partire con le soft mentre il resto del gruppo di testa aveva le medie.

Purtroppo, non avevamo il passo delle McLaren, abbiamo avuto un po’ di fortuna perché una – quella di Norris - si è ritirata però in generale salire sul podio qui è un grande risultato. Arrivare secondo credo sia un grande traguardo raggiunto”. Tornando sul sovrasterzo al via, ha aggiunto che: “Ho cercato di attaccare, ma sono arrivato con troppo slancio tra centro pista ed esterno. Sapendo che montavo le gomme più morbide ho cercato di sfruttarle al meglio nel corso del primo giro”.

