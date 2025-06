F1. GP Canada 2025: Russel vince a Montreal davanti a Verstappen. Primo podio iridato per Kimi Antonelli! Colpo di scena sul finale con Norris

George Russell ha battuto Max Verstappen vincendo il Gran Premio del Canada 2025. Sul podio per la prima volta in Formula 1 Andrea Kimi Antonelli, terzo al taglio del traguardo sotto regime di Safety Car. Errore sul finale per Lando Norris

Una gara al cardiopalma si è appena conclusa. A vincere il decimo appuntamento stagionale, il Gran Premio del Canada 2025 , è stato il poleman George Russell , che è riuscito ad allungare nelle prime fasi sul secondo classificato, Max Verstappen . Sale per la prima volta sul podio in Formula 1 Andrea Kimi Antonelli , terzo al traguardo sotto regime di Safety Car . Nessuna McLaren nei primi tre: Oscar Piastri ha chiuso quarto, mentre Lando Norris ha terminato la sua corsa con un DNF a causa di un errore nel finale, mentre era in lotta proprio con l’australiano. Quinta e sesta posizione per Charles Leclerc e Lewis Hamilton .

Allo spegnimento dei semafori nessuna partenza spettacolare: George Russell ha subito chiuso la porta a Max Verstappen , che non ha potuto fare altro che accodarsi alla Mercedes #63. Contrariamente alle attese, viste le altissime temperature di Montreal, la W16 non ha subito cali di prestazione , inanellando giri veloci che hanno permesso a Russell di aprire un gap sufficiente per tenere la Red Bull fuori dalla zona DRS. Partenza fulminea, invece, per Andrea Kimi Antonelli , che ha bruciato Oscar Piastri al via salendo in terza posizione. L’australiano, nonostante l’ampia finestra d’utilizzo della sua McLaren, ha preferito non rispondere immediatamente al sorpasso, puntando su una strategia conservativa per gestire gli pneumatici, complici i problemi di graining all’anteriore sinistra già emersi nelle prove libere.

Lando Norris e Charles Leclerc , rispetto ai piloti di testa, hanno differenziato la propria strategia montando gomme hard per allungare il primo stint. Il britannico è riuscito a portarle rapidamente in temperatura, completando dopo dodici giri il sorpasso su Fernando Alonso . Il monegasco ha eseguito la stessa manovra poco dopo, lamentandosi però del comportamento delle dure. Il box Ferrari gli ha comunicato che le medie erano ancora meno prestazionali, e infatti già al tredicesimo giro è iniziato il valzer dei pit-stop. Il primo a fermarsi è stato Max Verstappen , passando alle hard. Mercedes ha subito risposto, richiamando Russell ai box per prevenire l’undercut. La sosta di Hamilton , invece, è stata penalizzata dal traffico: rientrato nelle retrovie, si è ritrovato bloccato dietro piloti che non si erano ancora fermati.

Leclerc è rientrato al 29° giro montando nuovamente gomme dure, venendo così costretto a una seconda sosta. Inizialmente, il monegasco aveva chiesto di proseguire con una strategia a singolo pit-stop , ma il box Ferrari ha ritenuto la mescola media inadatta a coprire quasi quaranta giri. Gli è stato anche chiesto ripetutamente di effettuare lift and coast per contenere il surriscaldamento di freni e motore , e per evitare di stressare il fondo della vettura nei tratti più ondulati. La McLaren ha risposto richiamando Norris al giro successivo, montando però gomme medie.

Al 38° giro Max Verstappen ha aperto la seconda finestra di soste, dopo essere stato quasi sorpassato da Antonelli , autore di un grande stint con una Mercedes sorprendentemente competitiva. Il bolognese è rientrato al giro successivo per difendersi dalla mossa strategica della Red Bull. Al rientro in pista era ancora davanti a Verstappen, ma le gomme fredde non gli hanno permesso di tenere la posizione. George Russell ha effettuato la seconda sosta al 42° giro, lasciando per qualche giro la testa della corsa a Oscar Piastri e Lando Norris . Il suo pit-stop è stato leggermente rallentato da un problema al fissaggio della posteriore sinistra. A seguire, anche Hamilton e le due McLaren sono rientrati ai box, mentre Leclerc ha completato la sua seconda sosta al 54° giro, montando gomme medie. Oltre alla strategia non gradita, ha dovuto affrontare ulteriori problemi di surriscaldamento dei freni, che lo hanno costretto nuovamente a gestire il passo con lift & coast. Gara complicata anche per Lewis Hamilton , che ha perso circa 20 punti di carico aerodinamico dopo aver colpito una marmotta , danneggiando il fondo della sua Mercedes #44.

A tre giri dal termine è arrivato il colpo di scena: le due McLaren erano in lotta ravvicinata, con Norris che era riuscito a passare Piastri . Tuttavia, il #4 ha commesso un errore all’ingresso di curva 1 , toccando le barriere e danneggiando la vettura. L’incidente ha causato l’ingresso della Safety Car , congelando le posizioni fino al traguardo. La direzione gara ha notato questo episodio.

Sotto investigazione, oltre Piastri e Norris, Antonelli, Piastri, Leclerc, Ocon, Sainz, Gasly e Stroll per infrangimento sotto regime di Safety Car.

George Russell ha così conquistato la vittoria del Gran Premio del Canada 2025 davanti a Max Verstappen e ad Andrea Kimi Antonelli , che festeggia il suo primo podio in Formula 1 . Oscar Piastri ha chiuso quarto, seguito da Charles Leclerc e Lewis Hamilton . A punti anche Fernando Alonso (7°), Nico Hulkenberg (8°), Esteban Ocon (9°) e Carlos Sainz (10°). Oliver Bearman ha chiuso 11°, seguito da Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Isack Hadjar e Lance Stroll, penalizzato di dieci secondi per aver spinto Gasly oltre i limiti della pista. Ritirati Lando Norris , dopo l’incidente, e Liam Lawson , fermato per precauzione per salvaguardare la power unit. Stessa sorte per Alexander Albon , tradito dal motore.

F1. GP Canada: cronaca LIVE

21:35 - George Russell vince il Gran Premio del Canada 2025! Secondo Max Verstappen davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Primo podio in Formula 1 per il bolognese

21:34 - Inizia l'ultimo giro sotto regime di Safety Car

21:33 - Anche gli altri piloti hanno effettuato la sosta

21:31 - I piloti transitano per la pit-lane per consentire ai commissari di rimuovere la vettura e pulire la pista. Piastri ha sfruttato la neutralizzazione per montare una soft

21:27 - Safety Car

21:26 - Norris supera Piastri ma il britannico ha commesso un errore che l'ha portato a toccare le barriere in ingresso di curva 1. Finisce così la gara di Norris

21:23 - Piastri sta riuscendo a tenersi dietro Norris grazie alla scia di Antonelli

21:19 - Norris inizia a tallonare Piastri per la quarta posizione

21:14 - Devono ancora fermarsi per il primo pit-stop Esteban Ocon, ottavo, Carlos Sainz, nono, e Yuki Tsunoda, dodicesimo. Ritiro per Liam Lawson

21:11 - Charles Leclerc ai box per la sosta e rientra sesto

21:07 - Surriscaldamento per i freni di Leclerc. Confermato il danno per Hamilton per aver preso in pieno una marmotta

21:06 - 10 posizioni di penalità per Stroll

21:04 - Bandiera gialla: Albon fermo in zona di sicurezza in curva 11. Costretto al ritiro per un problema alla power unit Mercedes

21:04 - Lando Norris lascia la testa della gara la seconda sosta rientrando sesto tra Piastri ed Hamilton. Leclerc è il nuovo leader ma deve ancora fermarsi per il secondo pit-stop non avendo sbloccato l'obbligo della mescola diversa

21:03 - Stroll notato per aver spinto Pierre Gasly oltre i confini della pista

21:02 - Seconda sosta per Oscar Piastri e Lewis Hamilton che montano entrambi le hard rientrando rispettivamente sesto e settimo

21:01 - Hamilton si è lamentato di problemi ai freni. Il muretto box conferma il danno

21:00 - Piastri lamenta di degrado gomma

20:56 - Russell lascia la prima posizione per effettuare la seconda sosta rientrando quarto alle spalle di Leclerc, Norris e Piastri. L'australiano è ora il nuovo leader

20:55 - Ferrari non ha ancora riferisce quale sia il danno di Hamilton e soprattutto quando. Si parla però di circa 20 punti di carico aerodinamico in meno rispetto al normale. Si ipotizza che il motivo sia stato un incontro ravvicinato con una marmotta che è stata investita dal #44

20:54 - Al 41esimo giro l'ordine è: Russell, Piastri, Norris, Leclerc, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Alonso, Ocon, Sainz, Tsunoda, Hulkenberg, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Hadjar, Bearman, Stroll, Albon e Lawson

20:52 - Anche Antonelli effettua la seconda sosta ed ha rimontato gomme hard rientrando dietro a Verstappen in sesta posizione.

20:51 - Verstappen rientra ai box per la seconda sosta. Monta nuovamente le hard e ritorna in pista in sesta posizione tra le due Ferrari

20:50 - Danno per Lewis Hamilton

20:48 - Russell continua a spingere per estendere il gap da Max Verstappen che è ora quasi sei decimi

20:40 - Leclerc in disaccordo con la scelta del box. Rientra anche Norris che ha lasciato la prima posizione per tornare in pista quinto davanti a Leclerc

20:38 - Leclerc rientra l 29esimo giro e passa a gomma hard, dunque due soste, rientrando davanti ad Hamilton

20:36 - Strategia fallita per Leclerc visto che Russell lo ha appena sorpassato

20:35 - Russell tallona Leclerc: se il pilota della Mercedes non dovesse sorpassare la SF-25 numero #16, la Ferrari potrebbe dare il via libera al monegasco di andare con una sola sosta

20:34 - Williams richiama Albon al 25esimo giro per passare alle hard ma rientra ultimo

20:31 - Migliora il comportamento della hard per Leclerc anche se la Ferrari gli ha sottolineato di evitare i bump facendo lift & coast per evitare eccessiva usura del plank della SF-25

20:30 - Dei piloti partiti con la media, solamente Albon non è stato ancora chiamato ai box. Il pilota si è lamentato via radio con il team per questa strategia che lo sta rallentando molto visto che gira con un tempo molto alto rispetto ai diretti avversari

20:28 - Devono ancora fermarsi Ocon, Albon, Sainz, Tsunoda, Bortoleto, Stroll, Lawson e Gasly

20:27 - Al 20esimo giro l'ordine è: Norris, Leclerc, Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hulkenberg, Albon, Ocon, Hamilton, Sainz, Tsunoda, Bortoleto, Stroll, Lawson, Gasly, Alonso, Colapinto, Hadjar e Bearman.

20:24 - Si ferma anche Oscar Piastri rientrando settimo e lasciando la testa della classifica a Norris e Leclerc che non hanno ancora effettuato pit-stop essendo partiti con le hard

20:22 - Pit-stop per Lewis Hamilton e Fernando Alonso che ritornano in pista in decima e 17esima posizione

20:21 - Sosta anche per Antonelli che passa a gomma hard e rientra nono alle spalle di Verstappen. Piastri è il nuovo leader davanti a Norris che ha superato Hamilton, e poi Leclerc

20:20 - Charles Leclerc supera Fernando Alonso ed è ora quinto

20:19 - Mentre Kimi Antonelli attacca Verstappen, l'olandese è rientrato ai box al 13esimo giro per la sosta. Il numero #1 è passato da gomma media ad hard rientrando poi nono. Mercedes ha subito risposto chiamando ai box Russell che ha fatto la stessa scelta dell'olandese rientrando però settimo

20:16 - Leclerc si lamenta della hard ma gli comunicano che le medie stanno faticando molto con il graining. Lando Norris chiude il sorpasso su Fernando Alonso salendo in sesta posizione alle spalle di Lewis Hamilton

20:13 - Nessuna penalità per Alexander Albon. Lambiase suggerisce a Verstappen di controllare la superficie dell'anteriore sinistra

20:11 - Max Verstappen ha perso il DRS da George Russell

20:09 - Lift & cost per Leclerc per cercare di evitare di far alzare le temperature del motore e del freno e per scongiurare un'eccessiva usura del fondo

20:07 - La McLaren di Oscar Piastri è più lento di un secondi rispetto al trio di testa: l'australiano sta lavorando di strategia per cercare di gestire la gomma ed estendere il suo stint per quanto possibile essendo partito con gomma media che nelle libere ha sofferto di graining all'anteriore sinistra

20:05 - Max Verstappen inizia a mettere pressione a George Russell restandos sotto il secondo e potendo fare finalmente affidamento anche sul DRS essendo già il terzo giro

20:04 - Lungo di Alexander Albon che ha tagliato la chicane ed ora rischia una penalità di cinque secondi mentre Charles Leclerc tallona Lando Norris per la settima posizione

20:03 - Si spengono i semafori del Gran Premio del Canada 2025! Ottimo spunto per George Russell che mantiene la prima posizione su Max Verstappen mentre Antonelli ha bruciato subito al via Piastri salendo in seconda posizione.

20:00 - Inizia il giro di formazione. Gomma media per tutti tranne Norris, Leclerc, Ocon, Bortoleto, Sainz. Stroll, Tsunoda, Lawson e Gasly che hanno preferito le hard per estendere il loro primo stint

19:40 - Partenza dalla pit lane per Gasly (cambio power unit) e Lawson (cambio PU e modifiche set-up sotto regime di parco chiuso)